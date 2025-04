Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer una reorganización del Departamento de Estado para reducir la burocracia al eliminar unos 700 puestos de trabajo y más de 130 oficinas de su sede central en Washington.



El recorte se alinea con los planes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el magnate Elon Musk, a quien el presidente, Donald Trump, encargó reducir drásticamente el gasto público de la Administración federal.



“En los últimos 15 años, el Departamento ha experimentado un crecimiento sin precedentes y los costos se han disparado. Pero lejos de ver un retorno de la inversión, los contribuyentes han visto una diplomacia menos efectiva y eficiente”, declaró Rubio en un comunicado.



El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que su plan “modernizará” y “fortalecerá” el Departamento, además de eliminar “las oficinas redundantes y los programas que no se ajustan a los intereses nacionales de Estados Unidos”.



Las cifras



Según la cadena CNN, que citó a un alto funcionario anónimo, se prevé recortar cerca de 700 empleos y reducir las oficinas internas del Departamento de las 734 actuales a 602.



Las oficinas centradas en estudiar los crímenes de guerra y los conflictos globales son algunas de las afectadas por el cierre.



Rubio ya anunció la semana pasada la clausura del Centro de Participación Global, que se encargaba de combatir la desinformación promovida por países como Rusia, China o Irán.



El Gobierno desmanteló además la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la mayor agencia de cooperación del mundo, y sus funciones fueron absorbidas por el Departamento de Estado.

Embajadas también estarían enla lista

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, aclaró que esta reorganización solo afecta a la sede central en Washington y no aborda, por ahora, la situación en embajadas y consulados.



Según publicó la semana pasada el diario The New York Times, altos funcionarios están considerando cerrar al menos diez embajadas.