Ciudad de Guatemala. El candidato presidencial progresista Bernardo Arévalo de León declaró este jueves que en Guatemala “está en juego la democracia”, haciendo referencia al proceso de revisión de los resultados electorales, que se realiza por una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.



Arévalo de León, del Movimiento Semilla, declaró a periodistas que la revisión de votos surgió como una “argucia legal” de quienes gobiernan el país para impedir que el compita en la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto.



El candidato, que se coló al balotaje con el 11.7 por ciento de los votos emitidos el pasado 25 de junio, detalló que los políticos tradicionales pretenden “dejar sin definición la elección en un escenario como el que existe en la Corte Suprema de Justicia, donde hace 4 años no se cambia autoridades”.



Las palabras de Arévalo De León tuvieron lugar en el centro donde se almacenan las actas físicas de las votaciones que están siendo revisadas, tras una polémica decisión sin precedentes de la Corte de Constitucionalidad que ha sido ampliamente criticada por varios sectores de Guatemala y la comunidad internacional.



Hasta este jueves, las Juntas Electorales de Guatemala han revisado más del 85 por ciento de los resultados de los comicios y no se registra ningún cambio que altere la tendencia obtenida el día de la elección.



Esperan cotejo



Arévalo agregó que espera que “los resultados sean oficializados por las autoridades electorales” cuando finalice el cotejo y agradeció a los fiscales electorales de su partido por su papel en las audiencias de revisión. El avance a segunda vuelta de Semilla, agrupación nacida de las manifestaciones contra la corrupción en 2015, no estaba en las encuestas divulgadas en las últimas semanas, ya que lo ubicaban en un octavo lugar en la carrera presidencial. Si se oficializan los resultados, Arévalo De León enfrentará a la exprimera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para definir al nuevo presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028.