Orlando, Florida.- La empresaria dominicana y directora de la Agencia Pg Media Publishing, periodista Gheidy de la Cruz, resaltó el éxito del Orlando Tiki 2023, evento anual fundado en 2022.

La actividad tuvo lugar en el majestuoso Gozamba Orlando y se consolidó como uno de los eventos más exitosos y emocionantes de la región, donde se promueve la cultura tiki y la experiencia polinesia en el corazón de Florida.

El evento tuvo una duración de 17 horas y donde la ciudad Orlando se vistió de fiesta y se llenó de vibrantes colores y exóticos sabores, donde con la reciente celebración las vibraciones tropicales se apoderaron de la ciudad, dejando un rastro de alegría y felicidad a su paso.

De la Cruz manifestó que el evento Incluyó seminarios y el campeonato de coctelería exótica “Tiki League USA”, donde la bartender colombiana Laura García, se alzó con el triunfo para competir en el Latin American Cocktails Championship en Cusco, Perú y presentar el cóctel oficial del Festival de las Flores, que organiza Casa de Arte y Cultura Cabetcal en City Arts Orlando, en el mes de agosto.

«Estamos encantados de ver el increíble éxito y entusiasmo que el Orlando Tiki Fest, ha generado”, expresó.

La productora general del evento agregó que, por segundo año se desarrolla en Orlando, siendo el primero en su categoría con toque latino en los Estados Unidos.

El Orlando Tiki Fest 2023, fue creado y organizado por la agencia Pg Media Publishing, en alianza con el peruano Carlos Riveros “Tiki Man”, de Latin American Championship, donde se combina la coctelería exótica, gastronomía, arte y entretenimiento, para brindarles a los fanáticos una inmersión completa en el mundo tropical.

Por su parte el uruguayo Marcelo del Valle “Chelo Tiki”, director para Estados Unidos de la Tiki League USA y el peruano Carlos Riveros, “Tiki Man”, creador del Latin American Cocktails Championship, expresaron su gratitud a todos los asistentes y auspiciadores que hicieron posible el evento.

Además de exóticos cócteles, los asistentes disfrutaron de un exquisito menú creado por la reconocida chef internacional de Gozamba Orlando, Mariline Villa, de una espectacular presentación de Rob Husted, The Global Ambassador For Flair y un cierre magistral a cargo del grupo Luau of Polynesia.

Los bartenders competidores utilizaron como mezclador oficial para sus cócteles todos los productos de Real Infused Exotics y los destilados participantes fueron: Ron del Barrilito de Puerto Rico; Ron Barceló de República Dominicana; Ron Botrán de Guatemala; Ron Centenario de Costa Rica, Ron Bacardi de Puerto Rico, Ron Santa Teresa 1796 de Venezuela y La Marielita Rum de empresarios cubanos.

También se presentó la marca Tiki Tica Coffee, de las empresarias hispanas Joussette Calvo de Costa Rica y Gheidy de la Cruz de República Dominicana, así como degustaciones de Tradicion Sangria Authentic y donde comerciantes y vendedores exhibieron una amplia gama de productos artesanales y auténticos tesoros tiki.

Además se desarrolló la competencia especial presentada por Ciclon Energy Drink, “Ciclón Tropical Challenge”, donde resultaron ganadores William F Collazo y Jhonny Javier Lucas.

El campeonato de bartenders contó con jueces de lujo: Daniele Dalla Pola Y William Dalla Pola de Exotico Miami; Todd Ulmer de Aku Aku Tiki Bar Orlando, William Collazo, Liz Rodriguez y José Ortega de la Tiki League Puerto Rico y Martin Levert de Florida Technical College.

El evento celebra la cultura tiki y la experiencia polinesia en la ciudad Orlando, siendo el primer festival en los Estados Unidos con un toque latino.