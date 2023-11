NUEVA YORK.- Profesionales, empresarios, comerciantes, comunitarios, jóvenes estudiantes, taxistas y religiosos, entre otros sectores que integran la comunidad dominicana en esta ciudad, manifestaron su apoyo a la escogencia del doctor Ramón Arístides Madera Arias, como nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC), para el cual aparece en el número 46.

En documento de prensa, sostienen que la sociedad dominicana conoce el accionar del abogado en sus diferentes funciones judiciales que ha desempeñado en el país durante 40 años.

Destacan que sus manos nunca se han manchado con el peculado, acciones indecorosas, ni violadoras de la ética, la moral y las buenas intenciones, tanto en su vida pública como privada.

Asimismo, tiene sobrada capacidad en el área de la justicia, independencia de criterio, no se le conoce filiación política alguna, posee un objetivo claro, siempre comprometido con el fortalecimiento de las instituciones y la democracia dominicana.

Consideran que puede ponerse los pantalones y zapatos de Milton Ray Guevara, sin embargo, tratan de no dejarlo llegar porque no tiene un tío alcalde, viene del campo, representa los pobres y los campesinos.

Señalan que Madera Arias reúne todas las condiciones para formar parte del TC, por su preparación académica, experiencia, una vida profesional y familiar impoluta, su verticalidad, la responsabilidad de asumir las posiciones y decisiones con apego a la Constitución y las Leyes, especialmente en los momentos críticos donde se juega la credibilidad de las instituciones.

Durante su trayectoria profesional, como catedrático, juez de la justicia ordinaria y electoral, representante del Ministerio Público, donde ha obtenido los más altos reconocimientos de la judicatura y la sociedad en sentido general, y ha sido honrado con decenas de reconocimientos por organizaciones de carácter local e internacional, incluyendo su nombre en una calle en su natal Montecristi, y por los ayuntamientos y juntas distritales en dicha provincia.

Como hombre público ha trascendido la frontera dominicana. En NY y Nueva Jersey ha sido reconocido por acreditadas instituciones, entre ellas “La Cámara de Representantes de EUA”; “El Concejo Municipal de NYC”; “Casa Cultural Dominicana en USA” y la alcaldía de Paterson-NJ.

Entre los firmantes del documento figuran Wellington Soto, Andrés Rivera, Luis Carrasco, María de Jesús, Emilio Rosado, Margarita de Contreras, Carmen de Luna, Sigfredo Sambrano, Ernesto Domínguez, Juan Isidro Carvajal, Mélida Ortiz, y Héctor Molina.

Asimismo, Porfirio T. Cabral, Leonel Crucey, Juan de Dios Medina, Danilo Guzmán, Ramona Rosario, Francisco Tavarez, Olga Marrero, Nelson Bautista y Tomas Mejía, entre otros.