Los gravámenes incluyen un mínimo del 10% a todas las importaciones a los Estados Unidos y afectan a la mayoría de países de América Latina

Washington. Las medidas arancelarias, anunciadas en un discurso desde la rosaleda de la Casa Blanca en lo que Trump describió como el “Día de la Liberación”, incluyen gravámenes de un mínimo del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y que afectan a la mayoría de países de América Latina.



Se aplicarán en dos fases: este sábado 5 de abril entrará en vigor el arancel mínimo del 10% y el 9 de abril los específicos a países.



El mandatario presentó una tabla que incluye aranceles superiores al 10% para decenas de países, incluidos los de la Unión Europea (20%) y China (34%).



En ese listado no aparecen Canadá y México, principales socios comerciales de EE.UU. que, según la Casa Blanca, quedan exentos de los aranceles recíprocos.



No se librarán, sin embargo, del arancel del 25% para todos los automóviles fabricados en el extranjero, anunciado la semana pasada y confirmado este miércoles por Trump con entrada en vigor inmediata.



El mandatario argumentó que los aranceles son una respuesta a los impuestos directos e indirectos que otros países aplican a los productos de Estados Unidos. “Nos cobran, les cobramos. ¿Cómo puede alguien molestarse?”, alegó.



“Es nuestra declaración de independencia económica”, declaró el presidente estadounidense.



Estados Unidos registró un déficit comercial de US$918.000 millones en 2024, un 17% más que el año anterior, algo que Trump calificó como “una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad y nuestra forma de vida”.



Según la lista, China aplica un 67% de gravamen a los productos de Estados Unidos, por lo que se le impone un arancel del 34%.



En el caso de Reino Unido, los aranceles serán del 10%, para la Unión Europea del 20%, Japón al 24%, Corea del Sur al 25% e India al 26%.



Trump, que acusa a estos países aliados de imponer barreras tarifarias a los productos estadounidenses, alegó que en materia de comercio a veces “el amigo es peor que el enemigo”.



Vietnam y Camboya, dos países que acumulan una parte importante de las fábricas de productos en Asia Oriental, se verán afectados por aranceles del 46% y el 49%, respectivamente.



Los aranceles para América Latina



En el listado se incluyó a todos los países de Latinoamérica salvo Cuba y México, país este último con el que EE.UU. tiene un tratado de libre comercio en el que también participa Canadá y que se conoce como T-MEC.



La Casa Blanca informó más tarde que para México y Canadá las órdenes ejecutivas anteriores siguen vigentes, lo que significa que los productos incluidos en el tratado de libre comercio “seguirán sujetos a un arancel del 0%; los que no lo cumplen, a un arancel del 25%; y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10%”.



Del resto de los países de la región, la gran mayoría recibió el arancel mínimo fijado por Trump: 10%.

Esos países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.



La excepción son Nicaragua, con el 18%, y Venezuela, con el 15%.



El impuesto a los automóviles



En cuanto al arancel del 25% a las importaciones de automóviles, Trump argumentó que servirá para potenciar la industria automotriz estadounidense, en decadencia desde su edad dorada en la segunda mitad del siglo XX.



El presidente sugirió que es una respuesta a las prácticas proteccionistas de otros países líderes en el sector.



Afirmó que en Corea del Sur y Japón más del 80% y el 90% de los autos respectivamente son de fabricación local, y EE.UU. apenas vende allí sus vehículos.



“Ford vende muy poco” en el extranjero y este desequilibrio ha “diezmado” las industrias estadounidenses, alegó Trump.Desde que asumió el poder en enero, las amenazas de aranceles han sido una constante por parte de Trump, que ya anunció recargos al aluminio y a productos de China, Canadá y México, entre otros.

Las reacciones a nivel mundial

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó como “erróneos” los nuevos aranceles estadounidenses y afirmó que podrían desatar una guerra comercial.



“Haremos todo lo posible para trabajar en un acuerdo con Estados Unidos, con el objetivo de evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a Occidente en favor de otros actores globales”,dijo.

La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, publicó en X que su gobierno “determinará rápidamente” la respuesta a los aranceles. Suiza es uno de los países a los que Trump ha aplicado un gravamen más alto, del 31%, al considerar que impone altas barreras a los productos estadounidenses.



El primer ministro canadiense, Mark Carney, indicó que su país combatirá los aranceles con contramedidas. “Es fundamental actuar con determinación y contundencias”, declaró, pese a que Canadá no forma parte de la nueva lista.



En Reino Unido, la Confederación de la Industria Británica describió el anuncio como “profundamente preocupante para las empresas”, mientras que el director general de las Cámaras de Comercio Británicas vaticinó que “los pedidos caerán, los precios subirán y, como resultado, la demanda económica mundial se debilitará”.