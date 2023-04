Nueva York. Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron de nuevo este jueves aplazar el juicio en su contra por difamación a la autora E. Jean Carroll, esta vez con el argumento de que un empresario donante del Partido Demócrata ha financiado parte de los gastos legales de la denunciante.



En una carta al juez Lewis Kaplan, la abogada Alina Habba dijo que recientemente Carroll ha divulgado que su defensa recibió financiación de una ONG de Reid Hoffman -el fundador de LinkedIn- algo que no está claro que afecte al caso pero previsiblemente contribuirá a las alegaciones de persecución política del exmandatario.



La abogada, que señala que Carroll aseguró no recibir financiación externa ligada a la política, cuestiona precisamente si la demanda es una “patraña” que busca “promocionar una agenda política” y expresa su “preocupación” por la credibilidad, “el sesgo y el motivo de la denunciante”.



Por eso, solicita aplazar un mes el proceso cuyo inicio está programado el próximo 25 de abril y volver a la fase de aportación de pruebas para “investigar” el asunto, o que alternativamente se informe al jurado de que ha habido una “injerencia adversa”.



El miércoles, otro abogado de Trump pidió que se aplazara el juicio con un argumento diferente, el de la mala publicidad derivada de su imputación en un caso penal en Manhattan por los supuestos pagos irregulares a una actriz porno para que no perjudicara su candidatura electoral. La defensa de Carroll, por su parte, se ha opuesto a las dos solicitudes y ha explicado en una moción este mismo jueves que la autora interpuso su demanda y que la financiación de gastos legales del empresario, que considera “irrelevante”, la obtuvo su equipo de abogados más adelante. El juez no ha respondido a las solicitudes.



Carroll, de 79 años, acusó a Trump de violación en un libro y en un artículo de una revista en 2019, algo que este negó llamándola públicamente mentirosa y haciendo comentarios despectivos sobre su aspecto, tras lo que la autora decidió emprender una batalla legal contra él por difamación.