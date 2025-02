NUEVA YORK.- El Departamento de Transporte de NYC (DOT) anunció el lanzamiento del sexto episodio del podcast Curb Enthusiasm.

El mismo presenta a Wes Marshall, PhD, PE, autor de Killed by a Traffic Engineer: Shattering the Delusion that Science Underlies our Transportation System, y profesor de ingeniería civil en la Universidad de Colorado en Denver.

La conversación se centra en el papel fundamental de los ingenieros en el diseño de calles teniendo en cuenta la seguridad, cómo los funcionarios de transporte pueden analizar las muertes en el tránsito para abordar mejor las amenazas subyacentes a la seguridad.

“El podcast Curb Enthusiasm siempre amplía el debate sobre qué funciona mejor en el mundo del transporte”, dijo el comisionado del DOT, Ydanis Rodríguez.

El Curb Enthusiasm se centra en cuestiones a nivel local, nacional e internacional y presenta invitados que analizan el trabajo de transporte más importante que se está produciendo en todo el mundo.

El mismo está copresentado por Emily Weidenhof, comisionada adjunta de ámbito público del NYC-DOT, y Nick Carey, ingeniero de tráfico y director de seguridad escolar de dicho Departamento.

Está disponible en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, BuzzSprout y otras importantes plataformas de streaming. Hay más información disponible en www.nyc.gov/CurbEnthusiasm.