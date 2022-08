NUEVA YORK.- El director de “Dominicanos USA (DUSA)” en esta ciudad, Eddie Cuesta, informó que desde este sábado hasta el día 21 del presente mes se inicia en este estado la votación anticipada de elecciones primarias para elegir los candidatos al Senado estatal y al Congreso el próximo martes 23.

Los votantes de NY pueden votar anticipadamente en persona. Los lugares estarán abiertos desde las 9:00 A.M. hasta las 5:00 P.M. los días 13, 14, 15, 20 y 21 de este mes. Los días 16 y 17 desde las 10:00 A.M. hasta las 8:00 P.M. El día 18 será desde las 10:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. El día 19 será desde las 7:00 A.M. hasta las 3:00 P.M.

Para encontrar un lugar de votación en la Gran Manzana visitar: https://vote.nyc/page/primary-elections-2022#googtrans(es) En el estado, visitar: https://voterlookup.elections.ny.gov/ especificó Cuesta.

“La votación anticipada brinda a los votantes más flexibilidad, reduce los tiempos de espera el día de las elecciones y alivia la carga de los trabajadores electorales”, sostuvo Cuesta.

Hizo un llamado a los dominicanos residentes en los cinco condados salir a votar a partir de este sábado, y para mayor información llamar o visitar a DUSA: 718-665-0400, el E-Mail: https://dominicanosusa.org/contact-us/.