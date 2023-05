Quito. Ecuador acelera la búsqueda de candidatos, una vez que la Corte Constitucional confirmó la disolución del Parlamento decretada por el presidente, Guillermo Lasso, y que el Consejo Electoral inició el proceso para las elecciones extraordinarias de presidente, vicepresidente y legisladores.



Aunque aún debe ser conocido por el pleno del Consejo Nacional Electoral, su presidenta Diana Atamaint, avanzó que las elecciones -a las que debe convocar hasta el próximo miércoles- podrían desarrollarse el 20 de agosto.



Si fuese necesario un balotaje, éste tendría lugar el 15 de octubre, por lo que, en noviembre, Ecuador ya tendría integrados el Ejecutivo y el Legislativo, según los cálculos de Atamaint.



Mientras tanto, y por orden Constitucional, el conservador Lasso gobernará mediante decretos-ley y será la Corte Constitucional la que avale o no los relacionados con temas económicos. En medio de un juicio político en su contra, Lasso optó el miércoles por la herramienta constitucional de la “muerte cruzada”, invocando “grave conmoción interna y política”, por lo que disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, y pidió elecciones generales.



El jefe de Estado no esperó al resultado de la votación de la moción de censura en la Asamblea, donde la oposición lo acusaba de un supuesto delito de peculado (malversación), que él negaba.



Tablero electoral



Uno de los nombres que suenan como posible precandidato es el del exasambleísta Fernando Villavicencio, que ha fijado ya en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que desde el parlamento luchó contra la corrupción y las mafias.



“Esto no puede quedar aquí, tenemos que continuar”, dijo antes de invitar a los ecuatorianos “a continuar en esta tarea, identificando claramente que el enemigo común es la mafia del narcotráfico, (…) los delincuentes de cuello blanco”.



“Me comprometo con todos ustedes a traer justicia y paz para reactivar la economía”, señala en un video.

De su lado, Esteban Torres, del opositor Partido Social Cristiano (PSC), apuesta por un gran frente de reconstrucción nacional del centro a la derecha, enfocado en las necesidades de todos, especialmente en temas de seguridad.



El líder del PSC, Jaime Nebot, no se ha pronunciado sobre una eventual candidatura, pero en un comunicado en que señala que aceptan “bajo protesta” el fallo de la Corte Constitucional, apunta: “Ni Lasso ni Correa. Progreso en libertad para el Ecuador”.



Un correísmo fuerte



Las elecciones extraordinarias encontrarán al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017) en su mejor momento al haber quedado como la principal fuerza política del país en los comicios locales de febrero pasado.



Correa tilda de “inconstitucional” la disolución de la Asamblea por considerar que no había “conmoción interna”, y cree que Lasso optó por la medida para evitar la censura en el juicio político, pero sostiene que “lo mejor para la Patria es tener elecciones”.



El correísmo no ha mencionado aún posibles precandidatos, pero Andrés Arauz, quien perdió ante Lasso en el balotaje de 2021, habla de la necesidad de construir una coalición, un “bloque histórico”, que cobije a diversos movimientos sociales, incluidos los indígenas.



De su lado, el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) sostiene que “es la hora ciudadana” y ha pedido “cabeza fría” para que no se repita el triunfo del correísmo de las elecciones locales del pasado 5 de febrero. Moreno, que se distanció del correísmo al llegar al poder tras haber sido vicepresidente de Correa, consideró que hay que “entender el momento, privilegiar lo verdaderamente importante: libertad, democracia, institucionalidad, respeto y bienestar ciudadano, o repetimos lo de febrero”, dijo.

Yaku Pérez dice que “piensa en el país”

De su lado, el excandidato presidencial, Yaku Pérez, adelantó que mantiene reuniones con organizaciones sociales para definir una postura y no descartó diálogos, “pensando en el país”, con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, cuyo nombre también suena como presidenciable.



Ayer, los exjefes de Estado y de Gobierno miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su respaldo al llamado a elecciones generales en Ecuador e hicieron votos para que el pueblo ecuatoriano “trace un camino que permita superar las diferencias entre sus liderazgos”.