Quito. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto al ex vicepresidente Jorge Glas, recluido en una cárcel de máxima seguridad.



“Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que demostraba, a través de la Corte de Justicia, cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo para que no se proceda porque no correspondía”, esa medida, dijo.



Según la titular de la diplomacia ecuatoriana, México no dio “una respuesta positiva”, y solo mencionaba que estaban analizando el caso.



Añadió que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, envió una misión a Ecuador hace unos 15 días. “Se llegaron a algunos acuerdos que, nuevamente, no se cumplieron y siempre hubo incumplimiento y no hubo respuestas positivas”.



“Importante mencionar que quien primero empieza a incumplir varios artículos de la Convención de Viena, y de asilo diplomático, es México”, subrayó.



Comentó que “el espíritu de cualquier documento legal tiene que ser respetado” y “las Convenciones de Viena son para normar las relaciones bilaterales de los países”.



“Las relaciones no solamente se destruyen por un acto. Es verdad que tiene un costo (la incursión policial en la Embajada el pasado viernes para detener a Glas) para el país, que fue analizado también en el momento de la toma de decisión por parte del presidente de la república”, Daniel Noboa, quien estaba “defendiendo la democracia, la seguridad del país”, comentó.



La canciller recalcó, además, que “había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador”. Sommerfeld indicó que Noboa tenía información de que Glas iba a salir de la Embajada la noche del viernes.