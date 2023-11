Washington. El Gobierno de Estados Unidos advirtió al de Venezuela que tiene hasta el 30 noviembre para habilitar a todos los candidatos a competir en las elecciones presidenciales de 2024 y liberar a los presos políticos o si no volverá a imponer las sanciones levantadas recientemente.



“Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado, (…) Deben ser los venezolanos los que decidan quiénes van a ser sus líderes”, dijo Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al canal informativo latinoamericano NTN24.



González indicó que también quieren ver la liberación de los estadounidenses “detenidos injustamente” en Venezuela y “obviamente” la de “otros presos políticos”. En la entrevista, González aseveró que si no se dan esas condiciones, Estados Unidos revertirá el alivio de las sanciones a Venezuela que aplicó a raíz de la firma de un acuerdo electoral entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en Barbados el pasado 17 de octubre.



“Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea exitoso. Nosotros hemos dado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que tomar pasos para desmontar ese alivio de sanciones que hemos dado”, indicó.



González añadió: “Podremos quitar las licencias generales en su totalidad y también hay diferentes opciones que estamos desarrollando, consultando con el Congreso”. El pasado 22 de octubre la plataforma opositora de Venezuela celebró unas elecciones primarias en las que obtuvo una amplia victoria María Corina Machado, que está sujeta a una inhabiltación para ejercer cargos electivos por orden administrativa.