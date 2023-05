Washington. La Casa Blanca afirmó que no apoya dentro Rusia ni que se emplee equipamiento estadounidense para llevarlos a cabo, después del primer bombardeo masivo de drones contra Moscú, del que las autoridades rusas han acusado a Ucrania.



Preguntada por la posibilidad de que aviones no tripulados estadounidenses participaran en ese ataque, la portavoz del Gobierno de Estados Unidos, Karine-Jean Pierre, indicó que todavía están recopilando información para ver qué paso y “obtener una perspectiva mejor y algo de claridad sobre lo que ocurrió”.



“Pero puedo hablar sobre esto de forma general y como un asunto general, y como hemos dicho antes, no apoyamos ataques dentro de Rusia”, apuntó Jean-Pierre en su rueda de prensa diaria.



La portavoz destacó que EE.UU. está centrado en proporcionar ayuda a Ucrania para que recupere su territorio soberano: “Y eso es exactamente lo que hemos hecho durante el último año”.



Agregó que Washington no respalda que se emplee equipamiento estadounidense para llevar a cabo agresiones dentro del territorio ruso, al tiempo que remarcó que ha sido muy claro al respecto en público y en privado con los ucranianos.



La capital rusa sufrió este martes el primer ataque masivo con drones, que no causó víctimas. Mientras, en Kiev sus habitantes sufrieron la tercera noche consecutiva de bombardeos con aviones no tripulados, que causaron al menos un muerto. El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuriy Ignat, dijo que el ataque de este martes contra Moscú es consecuencia de los “problemas internos” de Rusia y que podría haber sido perpetrado por grupos de oposición rusos que buscan derrocar al presidente de Rusia, Vladímir Putin.