El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró desde la ciudad saudí de Yeda que espera que Rusia acepte la propuesta de treinta días de alto el fuego inmediato que ha sido aceptada por Ucrania y, de no ser así, ya se sabrá quién es el “impedimento para la paz”.



“Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar y ahora dependerá de ellos (Rusia) decir sí o no. Espero que digan que sí y, si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, entonces sabremos, por desgracia, cuál es el impedimento para la paz aquí”, afirmó Rubio en una rueda de prensa junto al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz.



El jefe de la diplomacia estadounidense, tras una reunión de varias horas con la delegación de alto nivel ucraniana, indicó que “el mejor gesto de buena voluntad” que pueden hacer lo rusos es “decir sí a la oferta que los ucranianos han hecho para detener los disparos, para detener los combates y llegar a la mesa” de negociaciones.



Apuntó que esta propuesta será entregada a Rusia “directamente a través de múltiples canales. Es decir, no sólo lo verán, sino que se les comunicará a través de nuestros canales diplomáticos, mediante conversaciones y otros métodos”

.

Pero aclaró que “no hay un tiempo límite” para la respuesta del Kremlin, aunque espera que sea lo antes posible.



“Y nuestra esperanza es que los rusos digan que sí”, recalcó, para que “puedan comenzar las conversaciones sobre cómo poner fin a esta guerra de forma permanente de una manera que sea aceptable y duradera para ambas partes”.



Hizo hincapié en numerosas ocasiones que el objetivo de la paz es el del presidente estadounidense, Donald Trump.



Pacto de minerales



Por otro lado, en la rueda de prensa, Rubio indicó que dejará listo para ser firmado el pacto de exploración de recursos minerales, que tenían previsto rubricar a finales del mes pasado en Washington.



“Como saben, es algo que se negoció a través de nuestro Tesoro y su homólogo ucraniano. Y por ello el presidente, ambos presidentes, darán instrucciones a los miembros apropiados de nuestros gobiernos para llevar a buen término la firma del acuerdo, de modo que eso se comunicó hoy y eso va a suceder”, dijo.



“Ese no era el tema de nuestras conversaciones de hoy. Creo que hice, ya saben, expresé que en nuestro camino estábamos aquí en busca de la paz. Eso no significa que el acuerdo sobre los minerales no sea muy importante. Sin duda lo es”, subrayó.



Arabia Saudí acogió este reunión, semanas después de haber sido anfitrión de otra similar entre Rusia y Estados Unidos, con una delegación encabezada por el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, y el ministro de Estado, Mohamed al Aiban.



La parte estadounidense estuvo representada en la sesión por Rubio y Waltz, mientras que la parte ucraniana estuvo representada por el director de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak; el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sipha, y el ministro de Defensa ucraniano, Rustam Umarov, según informó el gobierno saudí.



Felicitaciones



El primer ministro británico, Keir Starmer, felicitó a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, por acordar un alto el fuego total inmediato y prorrogable de 30 días en la guerra con Rusia, que consideró “un momento importante para la paz”.



“Saludo calurosamente el acuerdo de hoy en Yeda y felicito al presidente Trump y al presidente Zelenski por este notable avance. Este es un momento importante para la paz en Ucrania y ahora todos tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para conseguir una paz duradera y protegida lo antes posible”, dijo en un comunicado.

Trump dice Zelenski está invitado a regresar

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, está invitado a regresar a la Casa Blanca, dando por superada la discusión que tuvieron en su último encuentro.



“Claro, por supuesto”, respondió al ser preguntado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca sobre si invitaría a Zelenski a volver.



El presidente estadounidense señaló ante la prensa que hay “una gran diferencia” entre lo acordado este martes y “lo que se vio” en la última reunión en la Casa Blanca a finales de febrero, cuando Trump acusó a Zelenski de no estar listo para la paz.



Además, Trump expresó su esperanza de que el presidente ruso, Vladímir Putin, acceda a que se declare la tregua que ya ha sido aceptada por Ucrania. “Lo más importante es que Ucrania acaba de aceptar un alto el fuego. Ahora tenemos que ir a Rusia y esperar que, con suerte, el presidente Putin también lo acepte. Así podremos poner esto en marcha”, afirmó.