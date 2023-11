Washington. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reiteró s la oposición del Gobierno de Joe Biden a que Israel ocupe la Franja de Gaza una vez finalice la guerra.



“El presidente Biden ha sido muy claro: No apoyamos una reocupación de Gaza por parte de las fuerzas de defensa israelíes”, afirmó el portavoz en rueda de prensa.



Kirby reaccionó así al comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que este lunes afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense ABC que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez termine la guerra. “Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos”, aseguró Netanyahu.



Kirby no quiso referirse directamente a los términos utilizados por Netanyahu, pero insistió en que Estados Unidos no apoya la ocupación de ese territorio palestino.



El portavoz estadounidense, sin embargo, defendió que es “necesario que haya unas conversaciones saludables sobre cómo debe verse Gaza después del conflicto y cómo debe verse su gobernanza”.



“En lo que estamos absolutamente de acuerdo con nuestros homólogos israelíes es en que no puede verse como se veía el 6 de octubre” (día antes del ataque de Hamás a Israel), afirmó.



En la entrevista con ABC, Netanyahu defendió que Israel asuma “la responsabilidad en materia de seguridad” ya que en caso contrario, aseguró”, lo que hay es “una erupción del terror de Hamás en una escala inimaginable”.



La ofensiva israelí en la Franja de Gaza en respuesta al ataque del brazo armado de Hamás de hace justo un mes ha causado ya más de 10,320 muertos, entre ellos 4,237 niños.



Guterres vuelve a pedir un alto el fuego



Mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, volvió a pedir “un alto el fuego humanitario inmediato” al cumplirse un mes de los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en Israel, que a su vez desencadenaron una guerra contra la Franja de Gaza que controla Hamás.



El secretario general, que está en el punto de mira de Israel, volvió a recordar “su condena absoluta de los atentados terroristas cometidos por Hamás en Israel, para los que no puede haber justificación”, al tiempo que se dijo “extremadamente afligido por la muerte violenta de civiles e Gaza y la catástrofe humanitaria que (allí) continúa”.



Guterres, que no ha podido hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre, ha sido duramente atacado desde Israel por haber afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que aquellos ataques del brazo armado de Hamás “no vinieron de la nada”, sino que eran producto de “56 años de ocupación asfixiante”.



El lunes, el ministro israelí de Exteriores, Eli Cohen, que rechazó reunirse con Guterres en Nueva York, volvió a atacar en un post en X (antes Twitter) el papel de Guterres: “¿No te da vergüenza, Antonio Guterres? Más de 30 niños siguen rehenes contra su voluntad en Gaza. Hamás es el problema de Gaza, no las acciones de Israel para eliminar esta organización terrorista”.



El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, preguntado este martes en rueda de prensa sobre si Guterres se arrepentía de haber usado esas palabras, fue tajante: “No se retracta de nada de lo que ha dicho”.



Sin embargo, Dujarric reconoció la gran presión a la que Guterres está sometido al pronunciarse en uno u otro sentido sobre este conflicto: “El secretario general es acusado con frecuencia de seguir el relato de una parte o de otra (pero) todo lo que dice está basado en información que tenemos y en la que confiamos para poder utilizar”.

Israel conmemora el primer mes de guerra

Jerusalén. Con rezos, música o veladoras encendidas, Israel observó este martes una jornada de luto al conmemorar el primer mes de guerra contra Hamás, que se originó tras un ataque del grupo islamista que ha dejado hasta el momento más de 1.400 muertos, 5.400 heridos, y más de 230 rehenes del lado israelí. A las 11.00 en punto hora local los israelíes guardaron un minuto de silencio en todos los rincones del país, un ritual similar al que se observa el Día de Conmemoración del Holocausto y el Día de los Soldados Caídos, solo que para esta ocasión no se hicieron sonar las sirenas antiaéreas, que desde que comenzó la guerra se activan diariamente en diferentes zonas de Israel para indicar el lanzamiento de cohetes desde Gaza.