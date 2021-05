El cambio de posición de EE.UU. hacia vacunas genera esperanzas

Ginebra. El anunciado apoyo de Washington a una suspensión de las patentes de las vacunas anticovid generó esperanza en los organismos rectores de la salud y el comercio mundial, que lo ven como un paso hacia una mayor producción de dosis, mientras las farmacéuticas fueron muy críticas con EE. UU.

En la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde esta suspensión de patentes se debate desde octubre, la directora general Ngozi Okonjo-Iweala dio la bienvenida al anuncio de la Administración de Joe Biden, y señaló que el siguiente paso es tener un texto desde el que comenzar las negociaciones. Este ha de ser presentado por India y Sudáfrica, que apadrinan la propuesta desde 2020 y el miércoles, horas antes del anuncio de Biden, ya indicaron que presentarían una versión revisada, posiblemente antes de finales de este mes, cuando podría celebrarse una reunión informal en la OMC al respecto. “Les urjo a que la pongan sobre la mesa lo antes posible para que las negociaciones puedan comenzar”, destacó en un comunicado la directora general, en alusión a India y Sudáfrica.

El portavoz de la OMC, Keith Rockwell, añadió que en las reuniones del Consejo General de la organización, tras el anuncio estadounidense, fue patente un “cambio en la atmósfera”, en contraste con meses de bloqueo por la oposición de muchos países desarrollados a la propuesta indo-sudafricana. “Eso no garantiza la firma de un acuerdo, pero sin este cambio no podría lograrse”, subrayó el portavoz, quien afirmó que la delegación de otro país durante meses opuesto a la suspensión de patentes, Nueva Zelanda, también manifestó su apertura a negociarla.

Aunque Rockwell no quiso hablar de plazos para las negociaciones, señaló que la directora general busca tener resultados antes de la conferencia ministerial de la OMC en noviembre.