Jartum, 9 oct (EFE).– Alrededor de 19 millones de niños y niñas en Sudán no pueden ir a la escuela por el «brutal conflicto» armado entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) iniciado el pasado 15 de abril, denunciaron hoy Unicef y Save the Children en un comunicado.

Según la nota, el aumento de la violencia ha provocado el cierre de al menos 10.400 escuelas en las zonas más afectadas por el conflicto, mientras que 5,5 millones de niños que viven en áreas más alejadas de los combates siguen a la espera de que las autoridades confirmen si es posible reabrir las aulas.

Unicef y Save the Children recordaron que incluso antes del conflicto, casi 7 millones de niños no estaban escolarizados debido a la pobreza y a la inestabilidad.

Asimismo, alertaron de que si la guerra continúa «ningún niño en Sudán podrá volver a la escuela en los próximos meses, lo que los dejará expuestos a peligros inmediatos y a largo plazo, incluidos el desplazamiento, el reclutamiento por parte de grupos armados y la violencia sexual».

En esta línea, la representante de Unicef en Sudán, Mandeep O’Brien, advirtió que «Sudán está a punto de convertirse en el hogar de la peor crisis educativa del mundo».

La agencia de Naciones Unidas recordó que, más allá de los conocimientos, las escuelas sirven para que los niños «aprendan habilidades sociales y emocionales», algo que «puede convertirse en un salvavidas» en medio de la violencia y los traumas de la guerra.

Según Save the Children, 2,5 millones de niños se han visto obligados a desplazarse por los combates, mientras que 5 millones de menores en edad escolar se encuentran atrapados en zonas de conflicto activo.

Hasta el momento, el conflicto ha causado más de 5.000 muertos, según la ONU, y ha obligado a más de 5,6 millones de personas a desplazarse dentro y fuera de Sudán, según la Organización Internacional para las Migraciones, que apunta que casi el 70 % de las personas que han tenido que abandonar sus hogares son de Jartum.

Sudán es escenario de la peor crisis de desplazamiento interno en todo el mundo, según Naciones Unidas. EFE