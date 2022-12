Email it

Perú ha tocado fondo. El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado y ha ordenado el cese temporalmente del Congreso, así como la instauración de un Gobierno de emergencia nacional que implica un toque de queda y gobernar mediante decreto.

Las palabras de Castillo recordaron el autogolpe de Estado de 1992 que propició Alberto Fujimori, alegando que su Gobierno estaba siendo bloqueado por sectores del Congreso y del Poder Judicial, lo que provocaba el entorpecimiento del combate contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

En este caso, Castillo alega que sectores buscan el fracaso de su gobierno; no obstante, horas antes del autogolpe, el Parlamento estaba debatiendo una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

¡Disolver!, ¡Disolver!, fueron las palabras de Fujimori que cercenaron la democracia aquel abril de 1992; la misma palabra ha sido utilizada ahora por Castillo, justamente 30 años despujés.

A continuación estracto de los discursos de Fujimori y Castillo

Alberto Fujimori en 1992:

«… Me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.

Pedro Castillo en 2022

«…Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constitutivas para elaborar una nueva constitucion. «.