Moscú, 19 mar (EFE).- El Kremlin insistió hoy en que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, sí abordaron el martes en su conversación telefónica el cese total de la ayuda militar occidental a Ucrania, lo que fue negado posteriormente por el mandatario estadounidense.

“El tema de la continuación de los suministros de equipos militares es muy importante. Efectivamente, ayer se abordó”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que es un tema “muy sensible” que será parte importante de la agenda de negociaciones en futuros contactos entre Moscú y Washington.

Según el comunicado publicado por el Kremlin tras la conversación, la parte rusa subrayó que una “condición clave” para impedir una escalada del conflicto y allanar el camino para un arreglo político-diplomático es “el cese total de la ayuda militar extranjera” y de la entrega de datos de inteligencia a Kiev.

En cambio, Trump aseguró a la cadena Fox tras la charla que dicho tema no se había tratado y que Putin nunca le planteó dicha exigencia.

“No, no lo hizo. No hablamos de la ayuda. En realidad, no hablamos de la ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó”, afirmó.

Lo que no se abordó fue la necesidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania, la participación de la Unión Europea en las negociaciones, el reconocimiento de las regiones ucranianas anexionadas por Moscú, el posible despliegue de tropas de paz y las supuestas aspiraciones territoriales rusas en la región ucraniana de Odesa.

“Puedo decir con toda seguridad que los presidentes se entienden bien, se fían uno del otro y tienen intención de avanzar gradualmente por la senda de la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses”, dijo.

En cuanto a los anunciados contactos el domingo en Arabia Saudí, Peskov precisó que entre hoy y mañana se consensuará definitivamente la fecha exacta de la nueva ronda de negociación.

Putin ordenó tras la conversación telefónica suspender por 30 días los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas, pero no aceptó una tregua total, como planteó EE.UU. y aceptó Ucrania.EFE