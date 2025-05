Moscú. El Kremlin negó que ya haya un acuerdo sobre la sede de la próxima ronda de negociaciones con Ucrania, después de que la prensa estadounidense filtrara que se celebrará a mediados de junio en el Vaticano.



“Por ahora no hay ningún acuerdo concreto sobre las próximas reuniones. Aún hay que ponerse de acuerdo”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.



El diario The Wall Street Journal informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó el lunes pasado a los líderes europeos que el Vaticano acogerá a mediados de junio la segunda ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos.



“Se sigue trabajando en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Estambul”, añadió Peskov, en alusión al canje de mil prisioneros por bando y la preparación de un memorándum con una hoja de ruta sobre el arreglo pacífico del conflicto.



El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó la víspera que probablemente los contactos entre Rusia y Ucrania a nivel técnico para negociar un alto el fuego se retomarán la semana que viene en el Vaticano.

Peskov había saludado esta semana la disposición de cualquier país, incluido el Vaticano, a contribuir a un “pronto” arreglo del conflicto.



Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantuvo este martes una conversación telefónica con el papa León XIV, quien confirmó la disponibilidad del Vaticano para acoger las negociaciones.



León XIV hizo este ofrecimiento en las reuniones que mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien conversó telefónicamente pocos días después de su elección el pasado 8 de mayo y a quien también recibió el pasado domingo tras la misa de inicio de pontificado.



Mientras Zelenski apoya la mediación papal, se desconoce la postura de Putin, quien en su felicitación a principios de mayo sí se mostró convencido de que con el nuevo papa se mantendrá el diálogo constructivo entre el Kremlin y el Vaticano. El jefe del Kremlin, un creyente ortodoxo confeso que fue recibido en tres ocasiones por el anterior papa, alabó a Francisco por su actitud positiva hacia Rusia.



Francisco fue criticado por los ucranianos -seis millones de los cuales son católicos- por no defenderlos suficientemente durante su papado frente a la agresión rusa. El papa aseguró este miércoles, en su primera audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano y ante miles de fieles que lo aclamaban, que en un mundo “en guerra” es un deber “construir la paz”.