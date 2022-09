Email it

El papa aseguró que “hay diálogo con Nicaragua” y que el Vaticano ha hablado con el Gobierno, al ser preguntado sobre la situación en el país centroamericano y los problemas que están sufriendo los católicos.



“En Nicaragua las noticias son claras, hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el Gobierno”, agregó.



El papa aseguró que “hay problemas y hay que resolverlos” y deseó que puedan regresar al país las misioneras de la Caridad, congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta, “porque son revolucionarias, pero revolucionarias del Evangelio y se necesitan mujeres como ellas”.



“Hay cosas que no se entienden, que no se asimilan, pero nunca hay que detener el diálogo”, agregó, tras calificar de “incomprensible” la expulsión del nuncio (Waldemar Stanislaw Sommertag), que es “un buen hombre que ahora ha sido nombrado en otro país”. Francisco señaló sobre la ausencia de libertad religiosa que en América Latina.