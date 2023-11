Ciudad del Vaticano. El papa Francisco afirmó que Ucrania es “un pueblo que defiende su identidad” tras acudir a una proyección en el Vaticano del documental “Freedom on fire: Ukraine’s fight for freedom”, estrenado el año pasado en el Festival de Venecia.



“Las guerras son siempre una derrota y nosotros, que hemos visto esta crueldad, a este pueblo que defiende su identidad, debemos estar cerca de tanto sufrimiento y rezar por este pueblo, rezar para que llegue la paz”, afirmó el Pontífice al término de la proyección.



El pase de la cinta contó con la presencia de miembros del Cuerpo Diplomático del Vaticano, además del embajador de Ucrania ante la Santa Sede y otros invitados internacionales, informó la Santa Sede.

Dirigida por Evgeny Afineevsky, “Freedom on fire: Ukraine’s fight for freedom” (Libertad en llamas: la lucha de Ucrania por la libertad), se adentra en el conflicto para relatar la “lucha por la libertad” de Ucrania a partir de la invasión del 24 de febrero por parte de Rusia. “He intentado mostrar la guerra en Ucrania a través de los ojos de los civiles: las personas que se ven mayoritariamente golpeadas y viven su cotidianidad en medio del conflicto”, explicó Afineevsky en la rueda de presentación del filme en Venecia.

Europa muestra su firme apoyo a Zelenski



La Unión Europea (UE) y Alemania mostraron con palabras y hechos su apoyo a Ucrania con las visitas a Kiev del presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, y el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, justo cuando se cumplen diez años de lucha contra Rusia con la revolución europeísta del Maidán. Las visitas tienen lugar cuando el presidente, Volodímir Zelenski, empieza a perder la paciencia con la escasez de munición occidental, especialmente proyectiles de artillería, suministros que se han reducido en un tercio desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, según la prensa estadounidense.