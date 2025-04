Ciudad del Vaticano. El papa Francisco ha lamentado que “la pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran” y ha pedido que “nos miremos más a los ojos”, en un video publicado este martes, pero grabado antes de su hospitalización.



“Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona”, afirmó en su mensaje mensual con las intenciones de oración de abril, dedicado al uso de las nuevas tecnologías.



“¡Cuánto me gustaría que mirásemos menos las pantallas y nos mirásemos más a los ojos!”, expresó el pontífice, y añadió que es entonces cuando descubrimos “lo que realmente importa”, que es “que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre”.



Francisco ha subrayado que la tecnología es “fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado”, pero advirtió de que “no puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos”.



El pontífice pidió que estas herramientas sirvan para “ayudar a los pobres”, “mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes” y para “encontrarnos como hermanos”, no para dividir.



“Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo”, concluyó”.



El papa Francisco, que grabó el mensaje antes de su hospitalización de 38 días en el Policlínico Gemelli por una neumonía bilateral y una infección polimicrobiana, sigue en tratamiento farmacológico y con fisioterapia respiratoria y motora, en un proceso de convalecencia que deberá extenderse al menos dos meses, según las indicaciones médicas. El pontífice progresa en su capacidad de hablar y alterna la terapia con el trabajo, puede sentarse en el escritorio de su apartamento y lee y firma documentos que le entregan sus secretarios.