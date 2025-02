El papa sigue en estado crítico, presenta una insuficiencia renal leve y necesita oxígeno

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco sigue en estado crítico en el hospital Gemelli de Roma, aunque no ha tenido nuevas crisis respiratorias, pero algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control, según el parte medico difundido por el Vaticano.

Al pontífice, ingresado desde el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral, se le suministraron dos unidades de concentrado de glóbulos rojos que supusieron el aumento del valor de hemoglobina, añade el parte médico hecho público este domingo.

La trombocitopenia, es decir, el nivel bajo de las plaquetas que se le detectó el sábado, «se mantuvo estable», explicaron las fuentes.

«Sin embargo -añadieron- algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control».

Crisis respiratoria asmática prolongada

La terapia de oxígeno de alto flujo continúa a través de cánulas nasales, después de que este sábado el papa tuviese una crisis respiratoria.

El papa continúa alerta y bien orientado, añade el parte médico.

«La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado», agregaron las fuentes.

Durante la mañana, en el apartamento habilitado en el piso 10 del centro sanitario, Francisco participó en la misa junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización.

El papa : «Sigo con confianza mi hospitalización en el Gemelli»

El papa Francisco explicó que «continua con confianza» la hospitalización en el Policlínico Gemelli, «siguiendo con los tratamientos necesarios» y añadió que «el descanso también forma parte de la terapia», en el mensaje que tenía previsto para el rezo del ángelus de este domingo y que difundió el Vaticano.

«Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas», añadió el papa en su mensaje, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pueda descansar.

«En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí», añadió Francisco.

Fisichella: «El Señor asista al papa en este momento»

El pro-prefecto del dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella, quien sustituyó al papa Francisco, en la misa de este domingo en ocasión del Jubileo de los Diáconos, pidió que el Señor asista al papa «en su momento de prueba y de enfermedad», al iniciar a leer la homilía.

«Al papa Francisco, aunque en cama de hospital, lo sentimos cercano, presente entre nosotros. Esto nos obliga a hacer aún más fuertes e intensas nuestras oraciones para que el Señor le asista en su momento de prueba y de enfermedad», así se expresó Fisichella antes de leer la homilía preparada por el papa.

A esta celebración en la basílica de San Pedro asistirán unos 4.000 diáconos permanentes, con sus familias, procedentes de Italia y de todo el mundo. entre ellos 350 de España, 230 de Brasil, 150 de México y también grupos de Colombia.

Debido a su hospitalización, el papa no pudo asistir a los actos en ocasión del Jubileo de los Artistas y tampoco al de los diáconos.

Los fieles rezan por el papa en San Pedro

Numerosos fieles que han acudido este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano han mostrado su esperanza en la recuperación del papa Francisco, después de que su salud se agravase este sábado al sufrir una crisis respiratoria que le mantiene en estado «crítico».

«Sabemos el estado del papa y esperamos que se mejore y que se recupere pronto. Deseamos todo lo mejor», dijeron a EFE Gloria y Arnaldo Díaz, una pareja paraguaya que vive en la localidad española de Málaga desde hace 20 años.

«Y vamos a rezar por él también para que se ponga bien pronto», añadieron, mientras el italiano Simone también mostró su «esperanza es que se recupere», aunque «hace poco nos han dicho que la situación ha empeorado».

Explicó que había ido a la basílica de San Pedro «para la misa (del Jubileo de los Diáconos), pero nos han dicho que el papa no vendrá porque está enfermo. Esperamos que mejore lo antes posible, que así sea».

Gennaro Sorrentino, de Nápoles (sur), se mostró muy afectado por la enfermedad del pontífice: «Soy católico, y he venido a la plaza de San Pedro a rezar por el papa, que ahora está viviendo un momento de sufrimiento».

«La oración es la única posibilidad que tenemos ahora para acompañarle en estos momentos», añadió.

Rezos por su recuperación

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, dijo este domingo que reza por la salud del papa Francisco, que está hospitalizado desde el 14 de febrero con una neumonía bilateral, y que le desea una recuperación «total».

«Mis pensamientos están con nuestro querido Papa Francisco. Como millones de personas en todo el mundo, rezo por su salud y su recuperación total», escribió en sus redes sociales la política croata.