El Partido Popular Europeo (PPE) ganó o las elecciones al Parlamento Europeo (PE) y se mantendrá como la primera fuerza de la Eurocámara con 189 escaños, según la proyección de escaños.



La Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo europeo con 135 eurodiputados, mientras que los liberales de Renovar Europa lograrán 80 escaños. Los tres principales grupos proeuropeos sumarían, por tanto, una mayoría absoluta de 404 escaños para un Parlamento Europeo de 720 asientos.



Les siguen con 72 escaños el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) y la ultraderecha de Identidad y Democracia (ID), con 58 escaños.



La suma de estos dos grupos llega a los 130 eurodiputados, si bien este conteo no incluye a otros partidos de corte euroescéptico y ultranacionalista que no tienen familia política europea.



Los Verdes/Alianza Libre Europea, que sumarían 52 escaños, caerán con fuerza hasta la sexta plaza frente a la cuarta que ostentaban en el hemiciclo anterior, mientras que el grupo más pequeño de la Eurocámara seguirá siendo La Izquierda, que hoy se anotó 36 escaños.



El grupo de los No Inscritos -no afiliados a ninguna de las familias políticas europeas- tendría 46 eurodiputados.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró su victoria y destacó que el resultado de esta votación supera el de los comicios generales de septiembre de 2022, cuando llegó al poder.



Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió convocar elecciones legislativas anticipadas por el aplastante triunfo de la ultraderecha de Marine Le Pen. La ultraderecha lepenista alcanzaría 30 de los 81 eurodiputados en liza, muy por delante los 14 del campo de Macron.



Nuevo parlamento



La presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo (PPE) a revalidar en el cargo, Ursula Von der Leyen, tendió la mano a socialistas y liberales para conformar una mayoría en el nuevo Parlamento Europeo, mientras que estas dos formaciones se mostraron dispuestas a negociar con la condición de no ceder ante la ultraderecha. “Hemos trabajado juntos los últimos cinco años con una relación que ha probado ser constructiva”, dijo la cabeza de lista de los cristianodemócratas al comparecer en el Parlamento Europeo en Bruselas tras el cierre de los colegios electorales.



La conservadora alemana agregó que tiene “confianza” en poder conseguir la nominación de los jefes de Estado y de Gobierno, que son los encargados de consensuar una candidatura a la presidencia de la Comisión Europea, que después tiene que respaldar la Eurocámara por al menos la mitad de los 720 escaños.