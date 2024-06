París. El presidente francés, Emmanuel Macron, dio un paso más en su ayuda a Ucrania, donde autorizó el envío de instructores franceses siempre y cuando vayan en una coalición con otros países.



La decisión de Macron, anunciada en El Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sucede pocos días más tarde de que Rusia advirtiese de que esa medida puede significar un recrudecimiento del conflicto, pues esos instructores pasarían a ser “objetivo legítimo” de las Fuerzas Armadas rusas.



“¿Formar soldados ucranianos en su propio suelo se trata de una escalada? No. Eso es reconocer la soberanía de Ucrania”, aclaró Macron en una comparecencia ante la prensa junto a Zelenski, que fue uno de los invitados a las conmemoraciones de los 80 años de Desembarco en Normandía.



El presidente galo descartó, no obstante, mandar instructores únicamente franceses y juzgó que lo “más eficaz” es que se haga bajo el paraguas de una coalición internacional que no detalló.



“Varios de nuestros socios nos han dado su acuerdo. En los próximos días la perfilaremos”, agregó.



Otro de los anuncios que ahonda en el apoyo de París a Kiev es el de la entrega de cazas franceses Mirage 2000-5 y la formación de pilotos y de una brigada de 4.500 soldados ucranianos, a los que Francia “equipará, entrenará y armará”.



Sobre los aviones, Macron eludió precisar su número o qué otros países pueden sumarse a la iniciativa. “No daré cifras exactas por un asunto de eficacia, hemos analizado las necesidades y lo que haremos es empezar por la formación en Francia de pilotos y mecánicos”, que comenzará “en los próximos días”, explicó.



También anunció la entrega de más misiles aire-tierra de alcance medio Scalp y de bombas de aviación.

Macron desveló además la creación de “un fondo de apoyo” a las infraestructuras esenciales de Ucrania afectadas por los ataques rusos, dotado de 200 millones de euros, 60 de millones de ellos destinados a “la prioridad energética”.



Negociaciones para la adhesión europea de Ucrania



En el plano político, Macron también mostró un nítido apoyo a Zelenski y adelantó que presionará para que se lance “de manera efectiva” las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE “de aquí a finales” de este mes junio.



Esta decisión, no obstante, necesitará del beneplácito de los 27 miembros y, de momento, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, se opone a la apertura de las mismas.

Zelenski agradece los anuncios de Francia

En su cuarta visita a Francia desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Zelenski consideró que las medidas anunciadas hoy por Macron son “una protección clara” para Europa.



“El terror ruso golpea Ucrania. Agradezco a Francia su apoyo a los ucranianos”, declaró. Sobre la Cumbre en Lucerna (Suiza) del 15 y 16 de junio acerca de la paz en Ucrania -, Zelenski aseveró que lo que busca es una “paz justa y sólida”.