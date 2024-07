Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió ayer una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos “oficiales” como mandatario están protegidos pero no los “no oficiales”.



“Un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente” y también “tiene derecho al menos a la presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”, pero “no hay inmunidad para actos no oficiales”, apunta la opinión consensuada por 6 votos contra 3, los de las juezas progresistas.



El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue quien escribió la opinión mayoritaria y explicó que “bajo la estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad” en actos oficiales mientras gobierna, pero que el presidente “no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial”.



“El presidente no está por encima de la ley”, afirmó Roberts. De los seis jueces conservadores del Supremo, tres fueron nombrados por Trump durante su mandato.



Decisión



La Suprema Corte determinó que serán cortes inferiores las que deberán determinar cuáles son actos oficiales y cuáles no, una situación que retrasará el juicio que hay en contra de Trump en Washington D.C. por cargos federales de subversión electoral. Y es que el fallo rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones que en febrero decidió que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente para revertir los resultados de las elecciones de 2020.