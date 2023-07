El Servicio Secreto encontró un polvo blanco en el interior de la Casa Blanca, en el momento en que el presidente Joe Biden estaba en Camp David. Después de un análisis preliminar, resultó ser cocaína, informaron medios locales, tras el hecho los cibernautas acusan al hijo del mandatario estadounidense como un posible sospechoso por su pasado con las drogas.

La fuente que confirmó la información dijo que el polvo se encontró en el Ala Oeste, pero no dio más detalles. Se trata de una zona donde cientos de personas trabajan o pasan regularmente.

Ese punto de la Casa Blanca es cercano a la mansión ejecutiva donde vive el Biden. Alberga el Despacho Oval, la sala del gabinete y la zona de prensa, así como oficinas y espacios de trabajo para el personal del presidente.

Usuarios en Twitter acusan al hijo del presidente como un posible sospechoso por su pasado con las drogas. Al principio del verano, se filtró un vídeo de Hunter Biden fumando ‘crack’ mientras manejaba por un barrio de Arlington. Se muestra que también estaba manejando a una velocidad por arriba del límite apropiado.

You have got to be kidding me. Cocaine was found at the WH and authorities aren’t saying exactly where it was found. If it’s the Old Executive Office Building, it’s likely staff. If it’s the mansion, it’s likely Hunter.



Reporters do your job. https://t.co/aPfGnn4Wof