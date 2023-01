Email it

NUEVA YORK.- A 10 días de la “tormenta bomba Elliot” azotar la ciudad de Búfalo y otras aledañas, ocasionando más de 40 muertes, destrucción de propiedades, cierre de autopistas, el sistema eléctrico colapsado, entre otras situaciones lamentables, dominicanos del área esperan del consulado quisqueyano un informe sobre la situación de miles de connacionales residentes en la región.

“Nosotros, como parte de la comunidad dominicana, nos sentimos preocupados porque no se sabe si ellos necesitan o no ayuda por los devastadores estragos que ocasionó la “tormenta bomba”, y hasta la fecha la sede consular no ha dicho una cosa ni otra sobre los residentes quisqueyanos en la zona.

Tampoco las autoridades de los consulados de Nueva Jersey ni Pensilvania han informado nada sobre los cientos de miles de dominicanos residentes en ambos estados, los cuales fueron ferozmente atacados por la inclemencia del tiempo.

Los quisqueyanos basan su solicitud, mediante documento de prensa, señalando que la “Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” especifica en su artículo 5, letra e): Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional.

Asimismo, en la letra e): Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas.

Estos consulados de la región, con vicecónsules y otros varios funcionarios en demasía, deberían haber visitado los lugares afectados y prestar las ayudas necesarias en caso de nuestros “compatriotas” necesitarlas, y no hacer caso omiso como hasta ahora lo han hecho.

Entre los firmantes figuran Juan Gutiérrez, Mayra A. de los Santos, Altagracia Méndez, Ernesto Abreu, Emilio Almonte, Julio Castro, William Rivera, Rodolfo Guzmán, Hugo Rodríguez, Carmen Mena, Pablo Ramírez, Mireya Estévez, Alejandro Herrera, Héctor Rosario, Elvyra Gómez, y Stalin Sosa, entre otros.