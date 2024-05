Estados Unidos sanciona empresa ofreció trabajo «solo para blancos» y nacidos en el país

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Miami, 28 may (EFE).- Los departamentos de Justicia y Trabajo de Estados Unidos sancionaron a una empresa de tecnología de Virginia que publicó una oferta de trabajo «solo para blancos» y nacidos en el país.



Según el Departamento de Justicia, la compañía Arthur Grand Technologies Inc. violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad al publicar en marzo de 2023 un anuncio de trabajo «únicamente» para «ciudadanos nacidos en Estados Unidos (blancos) dentro de 60 millas (unos 100 kilómetros) de Dallas (Texas)».



Ambas agencias llegaron a acuerdos por separado con la empresa. La fiscal general adjunta Kristen Clarke condenó las acciones de Arthur Grand y enfatizó la ilegalidad de tales prácticas discriminatorias, mientras que Michele Hodge, del Departamento de Trabajo, criticó a la empresa y reafirmó el compromiso de responsabilizar a los contratistas.



El anuncio, publicado por un reclutador de la filial india de Arthur Grand, apareció en Indeed y provocó indignación pública.



Disuadió de forma ilegal a personas calificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero y ciertos ciudadanos no estadounidenses, de presentar su solicitud.



Como parte de los acuerdos, Arthur Grand pagará sanciones civiles y compensaciones a las personas afectadas, revisará sus políticas de empleo y brindará capacitación sobre el cumplimiento de las leyes federales.



La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), la más antigua organización hispana de derecho civiles en EE.UU., deploró el hecho.



«Es una vergüenza que las empresas privadas requieran este nivel de supervisión para mantener la decencia básica. A falta de pruebas concretas de cambio, debemos asumir que tales prácticas discriminatorias persistirán», se lamentó LULAC. EFE