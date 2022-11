Ex modelo de Playboy podría pasar 25 años en la cárcel por asesinato

Una exmodelo de Playboy acusada de matar a un psiquiatra infantil de 71 años en California aceptó el miércoles un acuerdo de culpabilidad por su muerte, según los informes de las autoridades.

Se trata de Kelsey Turner, de 28 años, que supuestamente posó en Playboy Italia y Maxim. Ahora podría pasar 25 años en prisión por el dramático crimen.

El caso causa mucho revuelo. Principalmente, aunque Kelsey aceptará el castigo dictado por el tribunal, no se reconoce como culpable de la muerte de Thomas Burchard, encontrado muerto en el maletero de un Mercedes en Las Vegas en marzo de 2019. Esto, después que lo golpearon hasta la muerte, dijo la policía en ese momento.

La relación entre la ex modelo de Playboy y el psiquiatra

Turner mantenía una relación con Buchard, quien le daba miles de dólares para que pudiera pagar la renta de su casa en Salinas y luego en Las Vegas, de acuerdo con los datos que obtuvo el diario Las Vegas Review-Journal. Aunque también se expuso que no era su “sugar daddy”, pero tampoco se aclaró por qué la financiaba, según información de The New York Post.

De izq. a der.: la ex modelo de Playboy Kelsey Turner y el psiquiatra Thomas Burchard

Se sabe que Burchard viajó en marzo de 2019 para ver a Turner y decirle que no seguiría dándole dinero, en Las Vegas, y lo golpearon con un bate de béisbol. El exnovio de Turner, Joe Kennison, y Diana Peña también se declararon culpables de la muerte del médico.

El trío vivía junto en un departamento en Las Vegas. El coche en el que se encontró el cuerpo de Burchard estaba vinculado a Turner, y ésta fue finalmente detenida por agentes federales en California semanas después de que se encontró el cadáver.

La pena para la ex modelo

Su sentencia, en la que podría enfrentarse a una pena de entre 10 y 25 años, tendrá lugar en enero, informó Law and Crime. Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 15 de noviembre.