Douglas Macgregor, ex asesor principal del Secretario de Defensa de EE.UU. durante el primer mandato del presidente Donald Trump, declaró este viernes que las cosas en Israel en medio de la escalada bélica tras el ataque inicial no provocado contra Irán no van tan bien como muchos creen.

“No se dejen engañar, Israel está en peor situación de lo que la gente piensa”, escribió Macgregor en X.

En este contexto, señaló que “aproximadamente un tercio de Tel Aviv ha sido dañado o destruido” mientras que, según afirma, “muchos” aviones militares están siendo trasladados a Chipre para “evitar que sean atacados” en las instalaciones en suelo israelí.

“Israel no estaba preparado para la respuesta de Irán”, aseveró.