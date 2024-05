ESCUCHA ESTA NOTICIA

Washington, 23 may (EFE).- Expertos en navegación de Maryland advirtieron durante una década sobre los peligros de accidente de buques con el puente Francis Scott Key, que colapsó en marzo tras el choque de un portacontenedores, según informó este jueves el diario The Washington Post.



En marzo el buque carguero Dali, de casi 300 metros de eslora y con bandera de Singapur, chocó cuando salía del Puerto de Baltimore con uno de los pilares centrales del puente causando su colapso y la muerte de seis trabajadores que trabajaban en plena madrugada en reparaciones.



Durante casi una década y a medida que buques de carga cada vez más grandes usaban el puerto de Baltimore, un grupo denominado Comité de Seguridad y Coordinación Portuaria analizó los puentes Key y el que cruza la Bahía de Chesapeake, entre otros.



«Los timoneles de Maryland, especialistas que abordan las naves mayores y las guían al arribo y cuando zarpan del puerto – dieron alarmas en particular acerca de que los puentes locales necesitaban más protección de buques desviados, según muestran los documentos», afirmó el diario.



«Los documentos no incluyen indicios de que lo discutido por el comité de seguridad haya resultado en nuevas protecciones físicas para el puente Key», agregó.



Las minutas de las reuniones de ese comité «circularon entre las agencias representadas en el grupo, según Frank Hamons, quien ayudó a establecer el comité cuando era gerente de dragado de la Administración Portuaria de Maryland, en los años 1980, y la presidió hasta 2013», según el Post.



Pero, agregó el diario, «no está claro quién dentro de las agencias vio realmente esas minutas, y numerosos exfuncionarios de alta jerarquía en el tránsito de Maryland dijeron al Post que no recordaban siquiera haber sido informados de las discusiones sobre la protección de los puentes».



Las autoridades federales siguen investigando la causas del accidente del Dali.



El lunes pasado, el Dali fue remolcado en una travesía de cuatro kilómetros hasta la Terminal Marina Seagirt desde el sitio donde el choque causó el colapso del puente y donde había estado atrapado bajo la estructura demolida.



El colapso del puente, que afectó uno de los trayectos de la Autopista Interestatal 95 y el tránsito entre Washington DC y Nueva York, causó la muerte de seis trabajadores, inmigrantes de Centroamérica y México, que hacían reparaciones en la carretera durante la noche.



Un informe de la Junta de Seguridad de Transporte Nacional (NTSB, por sus siglas en inglés) indicó que el día previo al accidente, Dali perdió energía eléctrica en dos ocasiones mientras se hallaba atracado en el Puerto de Baltimore.



Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación criminal, mientras que el Gobierno de la ciudad de Baltimore demandó a la compañía propietaria, Grace Ocean Private Limited, y a la administradora, Synergy Marine PTE LTD, ambas de Singapur, por este accidente que ha causado pérdidas millonarias. EFE