NUEVA YORK.- El coordinador general en los Estados Unidos del “Proyecto Guido Presidente 2024-28”, doctor Javier Fuentes, explicó a más de medio centenar de dominicanos el por qué Guido debe ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las próximas elecciones.

Durante el evento efectuado en el 50 E. de la calle 168 en El Bronx, Fuentes manifestó que Guido representa un proyecto de Nación, que no se ha vendido, no se ha dejado comprar, y que por lo tanto le ha dicho a dirigentes en el gobierno y el partido, que él va a una convención en el PRM y hay que contarle los votos.

“Sé que de manera firme y decidida cada uno de ustedes buscará entre 20 y 30 gentes para inscribirlos en el PRM para que Guido pueda ganar la convención en octubre”.

“Para ello tenemos que salir a partir de hoy para inscribir al primo, amigo, hermano, vecino, a cada una de las personas con las cuales se reúnan”. Ustedes tienen que hacer reuniones periódicas; si la pueden hacer, todos los domingos, sábados, reunirse, pedir cuales son las orientaciones, por dónde vamos, escuchar los discursos que está haciendo Guido”.

“Él tiene tres programas de televisión, escucharlo para que ustedes tengan la idea y los pensamientos que él tiene para bien de la República Dominicana”. “Después que tengamos esas inscripciones vamos a ir al registro del PRM, allí ustedes quedan formalizados en el padrón del partido y eso le va a dar el derecho de poder votar por Guido”, sentenció Fuentes.

“No vale que Guido tenga mucha simpatía, que sea negro, mulato, que tiene los ojos verdes, lo importante es que usted se inscriba y vaya a inscribir a otro más para llevarlo al padrón del PRM”.

“Nosotros los que conocemos a Guido sabemos firme y decididamente que a él no lo dobla nadie, no coge presión ni de los yanquis, de empresarios, de políticos, de nadie, porque cuando dice que es por ahí, porque eso es lo que conviene a la RD, no hay nadie que lo doble que no sea ese Dios del cielo”.

Afirmó “que si Guido quisiera hoy estar beneficiándose de las mieles del poder estuviera una posición en el gobierno, y si hubiese querido dejarse sobornar por aquellos que le han hecho ofertas para que no lleve los expedientes a la procuraduría, también estuviera tranquilo en su casa disfrutando, como han hecho otros”.

“Pero Guido tiene un compromiso de clase social, es igual que nosotros, viene rompiendo corozo desde abajo, y eso es un asunto de carácter genético, porque su papá, como ustedes saben, El Moreno, el líder de izquierda más importante que dio RD, y su madre, fueron aquellos que recibieron golpes y palizas del gobierno del doctor Joaquín Balaguer”.



“Guido tuvo a punto de nacer debajo de un camión con los tiros, que ha sufrido desde la muerte de su tío hasta toda una de las persecuciones que desataron con su familia, y otros por envidia y por maldad han desatado contra él”, dijo el dirigente político.