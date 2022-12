Email it

Considerado el más grande futbolista de la historia, deja un legado dentro y fuera del terreno

El brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió ayer a los 82 años, debido a las complicaciones del cáncer que padecía. Pelé falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.



“Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, afirmó su hija Kely Nascimento en Instagram, acompañando una fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del “Rey” del fútbol, que ayer cumplió un mes hospitalizado. El exfutbolista fue operado de un cáncer de colon en septiembre de 2021, que le fue diagnosticado en esa época, y que le causó metástasis.



De acuerdo con el boletín médico del Hospital Israelita Albert Einstein, donde permaneció internado durante el último mes, Pelé falleció la tarde de ayer “por falla en múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición clínica previa”.



El triple campeón mundial fue hospitalizado el 29 de noviembre para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, que no le estaba haciendo el efecto deseado por los médicos. Días después, el hospital informó que se le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia de una infección de covid-19.



Pese a su hospitalización, Pelé mantuvo una intensa actividad en sus redes sociales, en especial durante el Mundial de Qatar, en el que expresó su apoyo a los jugadores de la selección brasileña, después de la dolorosa eliminación ante Croacia en los cuartos de final.



Una carrera inigualable



Hasta ayer el mayor ídolo del país del fútbol, Pelé era el único jugador vivo o retirado que ha ganado tres mundiales de fútbol, los de 1958, 1962 y 1970.



El delantero hizo prácticamente toda su carrera con el Santos, club del litoral de Sao Paulo con el que ganó 48 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, antes de emigrar al Cosmos de Nueva York, una breve etapa en el final de su carrera en la que intentó popularizar el fútbol en aquel país.



El eterno ‘10’ marcó 1.283 goles a lo largo de su carrera profesional, lo que le ha valido un premio Guinness, incluyendo 757 tantos en partidos oficiales, los únicos reconocidos por la FIFA.



Con la Canarinha suma 95 tantos, de ellos 77 en partidos contra otras selecciones nacionales, este último récord, solo igualado en Brasil por Neymar.



Por estos logros, Pelé fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, mientras que el Comité Olímpico Internacional (COI) lo nombró mejor deportista del siglo, en una votación realizada por los comités nacionales en 1999.



Nacido en Tres Coraçoes, Minas Gerais, en 1940, Pelé comenzó a jugar en el Santos a los 15 años y debutó en la selección de fútbol de Brasil a los 16.



Su estilo de juego avanzado para su época y sus goles espectaculares lo convirtieron en una estrella en todo el mundo, llevando a su club, el Santos, a realizar giras internacionales, por América, Europa y África para enfrentarse con los mejores equipos y selecciones del mundo. Se retiró del fútbol en 1977 y se convirtió en un embajador mundial del balompié. También hizo una breve incursión en la política y se convirtió en el primer ministro de Deportes de la historia de Brasil, de 1995 a 1998, y durante su gestión impulsó la ley que regula las transferencias de jugadores.



Una relación muy especial con Diego Maradona



Pelé y Maradona vivieron una relación especial, que tuvo momentos buenos y otros que no lo fueron tanto.



O Rei, ya retirado del fútbol profesional, siguió desde afuera del campo de juego el camino de Pelusa. Sin dudas, había admiración mutua. Y también, seguramente, cierto recelo por el trono de mejor futbolista. Se conocieron en 1979, cuando un joven Maradona visitó a Pelé en Copacabana. El argentino estaba dando los primeros pasos, ya consagrado con Argentinos Juniors, y el brasileño hacía poco se había retirado.



En los 80’, Maradona llegó a la altura de Dios. Su paso por Boca y Barcelona lo hicieron conocido en el mundo, y cuando llegó a Nápoli revolucionó a una ciudad y hasta a un país. Su consagración en el Mundial de 1986, con una actuación sobresaliente, hizo que las comparaciones se volvieran inevitables.



Maradona triunfó en México, en el mismo país donde en 1970, Pelé había brillado en lo que fue el último Mundial obtenido por O Rei. Dicen que Pelé intentó, de manera infructuosa, negociar para que Maradona jugara en el Santos, club en el que había triunfado.



Tras el retiro de Maradona llegaron los encontronazos. Tal vez, el momento de mayor tensión fue cuando la FIFA armó una votación para definir al mejor jugador del Siglo XX. Maradona ganó en la votación por Internet, con un gran apoyo del “jurado popular” que lo eligió con el 56,6 por ciento de los votos, contra el 18,53 de Pelé. Luego, la FIFA decidió otorgarle otro premio a Pelé, declarándolo ganador por el voto de los miembros de la Comisión de Fútbol del organismo.

Fedofútbol expresa su pesar por muerte de Pelé

La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) expresó su pesar por la muerte del rey Pelé, que falleció este jueves a los 82 años, debido a las complicaciones del cáncer que padecía. “Brasil y República Dominicana lloran la muerte de Pelé. El rey Pelé es la esencia del fútbol”, expresó Rubén García, presidente de la Fedofútbol. Pelé falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

Cronología de la gloriosa historia de “O Rei”

23 octubre 1940.- Nace en Tres Coraçoes (Minas Gerais, sureste) el primogénito del exfutbolista Dondinho y doña Celeste.



1943.- Admiraba al portero Bilé, que jugaba con su padre en el modesto Vasco de Sao Lorenço. La comprensible mala vocalización del niño Edson y la amorosa deformación que de la palabra “Bilé” hicieron que sus familiares de bautizaran como “Pelé”,



6 julio 1950.- Ve llorar a su papá por la derrota de Brasil en la final del Mundial ante Uruguay (1-2) en el fatídico “Maracanazo” y a sus nueve años le promete que cuando crezca le dará el primer título mundial al país.



1956.- Es descubierto en los equipos infantiles del club paulista Baurú por el exmundialista Waldemar Brito (1913-1979), quien convence a Dondinho para hacer una prueba en el Santos, con el que firma el 6 de agosto de 1956 a los 15 años.



7 septiembre 1956.- Debuta y marca su primer gol con el Santos en la victoria por 7-1 sobre el desaparecido club Corinthians de Santo André. La “víctima”, el portero Zaluar Torres Rodrigues, se hizo conocido hasta su muerte, en 1995, por usar camisetas con la inscripción: “Goleiro Rei Pelé 0001”.



12 enero 1957.- Disputa su primer partido internacional en el triunfo del Santos por 1-0 ante el AIK de Suecia.



7 julio 1957.- Debuta a los 16 años con la selección brasileña en la final de la Copa Roca que Argentina vence por 1-2 en Río de Janeiro. Pelé marcó el empate parcial después de haber ingresado en el segundo tiempo.



31 marzo 1958.- Es convocado por el técnico Vicente Feola para disputar el Mundial de Suecia 58.



19 junio 1958.- Con 17 años se convierte en el jugador más joven en marcar un gol en un Mundial, en la victoria de Brasil por 1-0 sobre País de Gales.



29 junio 1958.- Conquista el prometido título mundial a su padre ocho años atrás y anota dos goles en la final contra Suecia (2-5).



5 marzo 1961.- Convierte en Río de Janeiro el gol más bonito registrado en cámaras en el triunfo del Santos por 1-3 sobre el Fluminense. El tanto fue aplaudido por los rivales y en su honor hay una placa conmemorativa en el estadio Maracaná.



2 junio 1962.- Abandona por lesión el Mundial de Chile 62, que la Canarinha conquistó liderada por Garrincha.



11 octubre 1962.- Gana el Mundial de Clubes con el Santos al marcar tres goles en la final frente al Benfica de Lisboa, por 2-5, en la capital portuguesa.



1963.- Recibe en París el título de Caballero de la Legión de Honor de ese año, la orden máxima del Gobierno de Francia.



21 noviembre de 1964.- Marca ocho goles, cinco de ellos en el primer tiempo, en la goleada del Santos por 11-0 contra el Botafogo de Ribeirao Preto por el Campeonato Paulista.



Junio 1966.- Cumple una discreta campaña en el Mundial de Inglaterra 66 y Brasil sale eliminado en la primera fase.



17 julio 1968.- Es expulsado en Bogotá en un amistoso del Santos ante la selección olímpica de Colombia y ante el clamor de los 60.000 hinchas, que comenzaban a ponerle fuego a los asientos. El árbitro Guillermo Velásquez tiene que ser retirado para no ser linchado y Pelé vuelve al campo.



19 noviembre 1969.- Marca su milésimo gol, de penalti, en la victoria por 2-1 contra el Vasco da Gama en el Maracaná. La transmisión del partido superó en audiencia mundial la de la caminata lunar de los astronautas Charles Conrad y Alan Bean, del Apolo 12, que se realizaba el mismo día.



21 junio 1970.- Se consagra tricampeón mundial y mejor jugador del torneo en el estadio Azteca de la Ciudad de México. El “10” anota un tanto en la final que Brasil le gana por 4-1 a Italia y se convierte en el primer jugador en conquistar tres veces la Copa del Mundo y anotar en cuatro mundiales.



18 julio 1971.- Juega su último partido por la selección brasileña en un amistoso contra Yugoslavia (2-2).



12 enero 1974.- Se gradúa en Educación Física por la Universidad de Educación Física de Santos.



2 octubre 1974.- Disputa su último partido oficial con el Santos en el triunfo por 2-0 sobre el Ponte Preta.



Enero 1975.- Acepta una millonaria oferta del Cosmos de Nueva York para volver a jugar y ser embajador del fútbol en Estados Unidos.



15 mayo 1975.- Debuta con el Cosmos y marca un gol en el empate ante el Dallas Tornado (2-2).



1 octubre 1977.- Se despide del Cosmos en un amistoso contra el Santos. Pelé juega medio tiempo para cada equipo y los estadounidenses vencen por 2-1 a los brasileños, con un tanto de “O Rei”.



2 enero 1995.- Es investido por el presidente Fernando Henrique Cardoso como el primer ministro de Deportes de Brasil, cargo que ocuparía hasta 1998. Pelé elabora la Ley Pelé, que regula las transferencias de futbolistas.



1999.- Es elegido por el Comité Olímpico Internacional (COI), después de la votación de todos los comités olímpicos nacionales, como el Deportista del Siglo.



Diciembre 2000.- Es escogido por la FIFA como el Jugador del Siglo XX.



13 enero 2014.- Recibe en Zúrich, Suiza, el Balón de Oro Especial por su carrera.

29 diciembre de 2022- Muere a los 82 años.