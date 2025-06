El costo de la guerra: los 15 países con mayor gasto militar

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Con guerras en curso y riesgos geopolíticos cada vez más intensos, que van desde la rivalidad entre grandes potencias en el Indo-Pacífico hasta los enfrentamientos en Medio Oriente, significan que el gasto militar está disparado este año.

¿Por qué importa? Una niña en la Franja de Gaza. El presupuesto militar de Estados Unidos en 2025 (962.000 millones de dólares) sigue siendo el mayor del mundo, casi cuatro veces el de China, que ocupa el segundo lugar (246.000 millones de dólares).

El gasto de defensa está aumentando en todas las regiones, con saltos porcentuales de dos dígitos en Europa y Medio Oriente, mientras los conflictos en Ucrania y Gaza continúan reformulando las prioridades de seguridad.

Tras la cumbre de la OTAN en La Haya, se acordó elevar el gasto militar de aliados al 5 % del PIB para 2035, consolidando la tendencia de aumento sostenido.

El incremento plantea dilemas: mientras algunos lo ven como inversión estratégica, otros advierten que reduce fondos para salud y educación, amplificando tensiones globales.

Esta infografía clasifica los 15 presupuestos militares más cuantiosos para 2025 con base en las cifras más recientes, recopiladas a partir de borradores, proyecciones, comunicados del presupuesto nacional e informes de prensa recientes.

En conjunto, estos países gastan más de dos billones de dólares, aproximadamente tres cuartas partes del gasto militar mundial.

Auge del gasto militar global

Cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos).

El gasto mundial en defensa tocó los US $2.718 billones en 2024, su mayor alza anual desde la Guerra Fría (+9.4 %) impulsado por conflictos y tensiones globales .

EE.UU. lidera el ranking con US $962 mil millones, casi 4 veces más que China (US $246 mil millones), y representa el 37 % del total global. Por su parte, China invirtió US $246 mil millones, creciendo constante (+7 %); Rusia destinó US $149 mil millones (7.1 % del PIB), duplicando su gasto desde 2015.



“El gasto militar mundial alcanzó los 2718 mil millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento del 9,4 % en términos reales con respecto a 2023 y el mayor incremento interanual desde, al menos, el fin de la Guerra Fría”.

SIPRI, 28 de abril de 2025

Entretanto, el gasto europeo aumentó un 17 %, con Alemania alcanzando US $88.5 mil millones y Reino Unido con US $81.8 mil millones, como respuesta a la guerra en Ucrania. Israel, por su parte, creció 65 % (US $46.5 mil millones, 8.8 % del PIB); Corea del Sur, Japón e India también incrementaron inversiones por seguridad regional y modernización.

Los 15 países con mayor gasto militar La solicitud de presupuesto militar de EE. UU. asciende a 962 000 millones de dólares, una cifra superior a la de los siguientes 10 países juntos. Como cifra principal, esta cifra es inferior al billón de dólares previsto inicialmente por el presidente Donald Trump, pero podrían aprobarse más asignaciones en proyectos de ley separados. Rango País Presupuesto militar 2025 1 EE. UU. $962 mil millones 2 China $246 mil millones 3 Rusia 150 mil millones de dólares 4 Alemania 109 mil millones de dólares 6 Reino Unido $81 mil millones 5 India $79 mil millones 7 Arabia Saudita $78 mil millones 9 Japón 55 mil millones de dólares 10 Ucrania $54 mil millones 8 Francia $47 mil millones 11 Corea del Sur 45 mil millones de dólares 12 Italia $44 mil millones 13 Israel $37 mil millones 14 Polonia 35 mil millones de dólares 15 Australia $34 mil millones *La cifra de Rusia corresponde a 2024. Fuentes: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (EE. UU.) , Reuters (China, Alemania, Ucrania), SIPRI (Rusia) , EY (India) , Parlamento del Reino Unido (Reino Unido) , Breaking Defense (Arabia Saudita) , Keystone Procurement (Francia) , Defense News (Japón e Italia) , NK News (Corea del Sur) , Times of Israel (Israel) , Euro News (Polonia) , Foro de Defensa del Indopacífico (Australia).

Los gastos récord de defensa de Europa

Trump y Putin: el alfa y el omega del gasto militar europeo

La invasión de Ucrania por parte de Rusia inició el ciclo de rearme europeo más rápido en generaciones.

El presupuesto básico combinado de Alemania y el fondo especial de modernización elevan el gasto de defensa de Berlín en 2025 a aproximadamente 100.000 millones de euros (109.000 millones de dólares), mientras que el Reino Unido supera los 64.000 millones de libras (81.000 millones de dólares).

Polonia, con un presupuesto actual de 35 000 millones de dólares, gasta un 4 % de su PIB, cifra líder para la OTAN, y ha encargado cientos de carros de combate y lanzacohetes HIMARS. Estos aumentos han ayudado a Europa a superar a Asia Oriental como la segunda región con mayor gasto por primera vez desde la Guerra Fría.

Más recientemente, los países de la OTAN acordaron alcanzar un objetivo de gasto de defensa del 5% para 2035, lo que ejercerá aún más presión sobre los recursos a menos que aumenten drásticamente los ingresos.

Para pensar El gasto global de US $2.7 billones es equivalente a todo el PIB de Suiza (US $947 mil millones) multiplicado por casi 3.

Rusia cuadruplicó su proporción de PIB dedicado a defensa entre 2015 y 2024 (de ~3 % a 7.1 %) .

Tras la cumbre de junio de 2025, 18 países de la OTAN ya gastan al menos 2 % de PIB y se comprometen al 5 % para 2035.

Rearme en Oriente Medio y el Indopacífico

Columna de humo en una zona de Teherán tras un ataque aéreo israelí

Arabia Saudita (78.000 millones de dólares) e Israel (37.000 millones de dólares) ampliaron sus adquisiciones de capacidades de defensa aérea y de ataque de precisión en medio de la escalada de tensiones regionales.

En el Indo-Pacífico, el aumento del presupuesto de China del 7,2% se ajusta al crecimiento económico, mientras que Japón (55.000 millones de dólares) y Australia (34.000 millones de dólares) aceleran los programas de ataques de largo alcance y submarinos diseñados para contrarrestar la asertividad marítima de Pekín.

India, que ya es el quinto mayor gastador con 79 mil millones de dólares, planea destinar un tercio de su presupuesto de capital a sistemas producidos localmente bajo su iniciativa “Make in India” .