El Paso. El gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó las nuevas restricciones al asilo en la frontera que fueron anunciadas por la Administración del presidente Joe Biden, y asegura que no harán nada para disminuir los cruces irregulares.



Las medidas, que entraron en efecto este miércoles a primera hora, “no cambian nada con respecto al caos que creó Biden en la frontera”, señaló el republicano en una entrevista con la cadena Fox News.



A partir de hoy, la mayoría de personas que sean detenidas cruzando de manera irregular hacia EE.UU. serán consideradas “no aptas” para pedir asilo, salvo en algunos casos excepcionales o que cumplan con unos estándares más estrictos para aplicar a otro tipo de protecciones.



Las restricciones, duramente criticadas por grupos en defensa de los derechos humanos, solo se levantarán cuando los cruces irregulares bajen de más de 2,500 a un promedio de 1,500 al día, una cifra que no se registra desde 2020.



Abbott, aliado cercano del expresidente Donald Trump y pionero en las medidas antiinmigrantes en EE.UU., aseguró que lo que las restricciones harán es incrementar la cantidad de personas que cruzan sin ser detectadas por las autoridades. “Atraerá a más personas a venir a nuestro país de manera ilegal; hay gente que cruza todos los días que no quiere pedir asilo, que son criminales, violadores, asesinos”, dijo en la entrevista.



Para pedir asilo en EE.UU., la ley estipula que una persona debe estar ya en territorio estadounidense. El gobierno de Biden impuso en 2023 un sistema de citas, a través de una aplicación móvil llamada CBP One, que limita la cantidad de personas que puede presentarse cada día en los puertos de entrada a pedir esta protección.