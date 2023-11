Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que la matanza de niños en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás “no tiene precedentes” en ningún conflicto desde que asumió la Secretaría General del organismo.



. Guterres respondía a una pregunta de la prensa sobre si los ataques del fin de semana a dos escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) constituyen crímenes de guerra.



El portugués dijo que no le corresponde a él realizar este tipo de valoraciones, pero que si se atiende solo a la cifra de menores muertos durante las hostilidades, los niños de Gaza mueren a un ritmo superior que en cualquier otro conflicto.



Guterres apuntó a los informes que realiza la ONU sobre menores muertos en conflictos a lo largo de un año, que le ha tocado presentar en varias ocasiones, y dijo que, hasta ahora, la mayor cifra corresponde a Afganistán, donde en 2018 murieron más de 900 niños.



“Sin entrar en discusiones sobre la exactitud de las cifras publicadas por las autoridades ‘de facto’ en Gaza, lo que está claro es que en unas semanas hemos tenido miles de niños” fallecidos, dijo el secretario general.



El político portugués reiteró también su idea de que hará falta un período de transición, una vez concluya la ofensiva israelí, supervisado por una coalición de países que permita a la Autoridad Nacional Palestina (que gobierna en Cisjordania ocupada) asumir la responsabilidad en el enclave.



Dijo también que durante este período de transición la mejor solución no sería un “protectorado” de la ONU, sino un acuerdo entre diferentes países que incluya a Estados Unidos, como principal garante de la seguridad de Israel, y a los países árabes, como protectores de los palestinos, con el objetivo final de una solución de dos Estados en el territorio.



EE.UU. asegura Israel no está intentando borrar pueblo palestino



El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, llamó elunes a utilizar correctamente la palabra genocidio y aseguró que Israel no está intentando borrar al pueblo palestino ni a Gaza del mapa.



“Israel no está intentando borrar al pueblo palestino del mapa ni tampoco a Gaza. Israel está tratando de defenderse de una amenaza terrorista genocida”, afirmó Kirby en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.



Por ello, agregó, es necesario que cuando se use la palabra “genocidio” se utilice “apropiadamente”.

Fuerzas israelíes han arrestado a 900 niños

Fuerzas israelíes han arrestado desde inicios de año a casi 900 menores en Cisjordania ocupada, y las detenciones aumentaron de intensidad en octubre, tras incrementarse la tensión y las redadas por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. En total, “las fuerzas de ocupación arrestaron a más de 880 niños” desde el principio de 2023, según datos de la Comisión para Asuntos de Exprisioneros y el Club de Prisioneros Palestino.