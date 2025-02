Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó sobre el conflicto palestino que, “si buscamos soluciones no debemos empeorar los problemas”, y “es esencial evitar toda forma de limpieza étnica”, según dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.



Las palabras de Guterres, un adelanto de las que pronunciará esta tarde ante el ‘Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino’ de la ONU, son una respuesta indirecta al plan sorpresivo anunciado ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que su país ocuparía la Franja de Gaza tras el traslado de casi dos millones de palestinos.



“Todo desplazamiento forzoso de poblaciones equivale a la limpieza étnica”, señaló en su rueda de prensa Dujarric sobre los planes expuestos por Trump, a quien no citó por su nombre.



Dujarric reconoció que Guterres aún no ha hablado con Trump -ni hoy, ni desde que asumió el mandato-, pero sí lo ha hecho esta mañana con el rey Abdalá de Jordania “sobre la situación en la región”, sin dar otros detalles”.



El secretario general está muy distanciado del Gobierno israelí -Benjamín Netanyahu ni siquiera le ha contestado al teléfono desde el 7 de octubre de 2023- y en particular desde que hace más de un año dijo en el Consejo de Seguridad que los ataques de Hamás de ese día “no venían de la nada (sino) de 56 años de ocupación asfixiante para el pueblo palestino”.



Desde Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, respondió a la propuesta de Donald Trump de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza a otros países y recordó que “toda deportación o transferencia forzada de personas sin base legal está estrictamente prohibida”.

HRW rechaza el plan del presidente Trump

Human Rights Watch (HRW) advirtió s que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Gaza llevaría a una “limpieza étnica” de los palestinos que viven en la Franja. “La declaración (de Trump) de que Estados Unidos controlaría la Franja y que la población palestina equivaldría a una escalada alarmante del desplazamiento forzado”.