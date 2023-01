Email it

Lisboa. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ve “positivo” un alto al fuego en Ucrania en las fiestas navideñas pero abogó por una respuesta definitiva para concluir el conflicto, aunque “todavía” no haya condiciones para ello.



“Si pudiera haber condiciones para que en Navidad no muera gente, eso en sí es positivo, pero lo que importa fundamentalmente es una solución del conflicto y la solución solo es posible con base en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional”, afirmó.



Lamentó que “en este momento, las condiciones todavía no están creadas para una solución de paz efectiva inmediata” pero abogó por que “sea posible crear las condiciones para que una solución de paz (…) pueda prevalecer”.



Este viernes entró en vigor el alto el fuego unilateral de 36 horas en Ucrania ordenado por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de la Navidad ortodoxa, que se celebra el 7 de enero. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia intentar “usar la Navidad como una tapadera” para frenar el avance del Ejército ucraniano.