NUEVA YORK.- El cónsul dominicano en esta ciudad, Eligio Jáquez, denunció que su cuenta personal de WhatsApp le fue “hackeada” en el día de ayer.

En comunicado emitido por el departamento de prensa de la sede consular, se advierte a los colaboradores, amigos, relacionados y al público en general a no dejarse sorprender cuando el desaprensivo solicite dinero.

“Es un acto, propio de la delincuencia profesional -expresó el cónsul Jáquez-, y nadie puede dejarse sorprender en su buena fe y deben estar atentos para no ser estafados por los antisociales, quienes ofrecen la obtención de visados, cobro de dinero y otros servicios a su nombre, generalmente relacionados con otras entidades consulares de naciones con las que nada tiene que ver”.

El funcionario consular fue reiterativo en llamar la atención de toda la población para que no se dejen estafar con falsas promesas por parte de los delincuentes que “Hackearon su página de WhatsApp.

En ocasiones anteriores las redes sociales del cónsul han sido “hackeadas”. En marzo de 2021 denunció que con su cuenta de Facebook un desconocido ejecutó su accionar delincuencial.

El enero 2023 al funcionario consular le “hackearon” su Facebook”, teniendo que cerrarlo.

En mayo de ese mismo año todas las cuentas a su nombre en las redes fueron “hackeada” por algún desconocido, teniendo que cerrarla para evitar posibles acciones maliciosas por parte del delincuente.