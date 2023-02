Email it

Puerto Príncipe. Una unidad de élite creada por la Policía Nacional Haitiana (PNH), en colaboración con socios internacionales, se ha puesto en marcha para luchar contra las pandillas en este país, donde las bandas armadas se han hecho fuertes y controlan amplias zonas del territorio.



Según ha podido saber EFE, esta Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) se ha formado en medio de una total discreción y, aunque sin dar detalles ni citar su nombre, ya se hablaba de ella en un informe de la representación del secretario general de la ONU en Haití fechado en octubre pasado.



De acuerdo con el documento de la ONU, este cuerpo especial estaría dotado de 150 agentes, a fin de mejorar la actuación policial contra las bandas y reforzar la coordinación interna.



“Esta fuerza, cuyos miembros se han sometido a todas las diligencias requeridas y que puede reforzarse mediante donaciones de material y formación, debería aumentarse a 300 policías”, prosigue el texto.



Ya en abril de 2022, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos trabajaba con la PNH para formar una unidad de élite capaz de realizar detenciones de gran impacto y llevar a cabo operaciones contra las bandas



No ha habido presentación o información en los medios de este grupo especializado, que, como indicaron a EFE fuentes policiales, recibe formación, entre otros, de la unidad francesa Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion (RAID).



Como dijeron las fuentes policiales, “se está formando a una veintena (de agentes). Tenemos la intención de reforzar esta unidad. Cuenta con elementos cuidadosamente seleccionados, policías de otras entidades y unidades especializadas de la PNH (…) Está compuesta por personal experimentado (…) En esta lucha es necesario tener efectivos capaces de llevar a cabo operaciones a gran escala” indicaron.



“La Policía Nacional -reconoció- no se creó para hacer frente a la situación que estamos viviendo ahora. Por eso estamos intentando transformar la PNH, para que sea capaz de afrontar estos retos (…) Para ello serán necesarias una formación adecuada y la dotación de equipos individuales”, agregaron.



Al menos desde mayo de 2022 el alto mando de la Policía Nacional utiliza a la UTAG en sus operaciones a gran escala y ha actuado, por ejemplo, en una operación contra las bandas de Vitel-Homme, cuyo bastión es la comuna de Tabarre y parte de Pétion-ville, y también en Croix-Des-Bouquets, a unos 10 kilómetros al norte de Puerto Príncipe.

Operación de este grupo empezó en mayo pasado

En mayo pasado cuatro presuntos miembros de grupos armados fueron abatidos en un operativo dirigido por esta unidad. Pese a su reciente creación, esta unidad ya tiene víctimas en sus filas: en agosto pasado el policía Félix Elysée murió en el quirófano, después de resultar gravemente herido durante una operación en Artibonite contra el grupo armado conocido como Base Gran Grif en la que varios miembros de la banda fueron abatidos.