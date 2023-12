El Cairo, 25 dic (EFE).- Los grupos islamistas palestinos Hamás y Yihad Islámica insistieron hoy en no negociar ningún acuerdo mientras continúen los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y reiteraron que el intercambio de prisioneros debe ser «todos a cambio de todos», mientras Egipto pidió a todas las partes que hicieran concesiones para avanzar hacia el fin del conflicto.



Fuentes egipcias informadas de las conversaciones dijeron a EFE, bajo condición de anonimato, que ambas formaciones reiteraron su rechazo a negociar «bajo fuego israelí» y remarcaron que el intercambio de rehenes debe ser «todos a cambio de todos».



Ante esta postura, El Cairo hizo un llamamiento a todas las partes para «hacer concesiones para detener el actual derramamiento de sangre en la Franja de Gaza» y poner el fin a la guerra israelí en el enclave palestino con el objetivo de «salvar a los civiles del flagelo de la guerra y el conflicto armado».



Según las fuentes, Egipto pidió a Hamás y Yihad Islámica «avanzar en el tema» y pensar en «los resultados positivos que se obtendrían» con la liberación de rehenes, sobre todo porque, según las fuentes, hay «aceptación israelí» para discutir la propuesta de intercambiar 40 detenidos a cambio de una tregua temporal de dos semanas.



También informaron de que El Cairo presentó un documento a Hamás e Israel para concluir un acuerdo de intercambio de prisioneros y detenidos entre las dos partes pese a la actual negativa del grupo islamista palestino.



Sin embargo, Hamás remarcó que a su regreso a Catar, donde tiene su oficina política, debe consultar la iniciativa egipcia con las Brigadas de Al Qassam, su brazo militar en Gaza, y apuntó que la cuestión de los prisioneros «necesita una decisión de la ala militar del movimiento, no una decisión política».



Por otro lado, según estas mismas fuentes, Hamás pidió a El Cairo que transmitiera a Israel su deseo de que el acuerdo de intercambio de prisioneros fuera una continuación del pacto como el del soldado Gilad Shalit, que fue liberado por el movimiento en 2011 a cambio de alrededor de mil prisioneros palestinos.



A esta petición Hamás añadió que dicho intercambio incluya a algunos de los líderes del movimiento que fueron arrestados después del 7 de octubre, mientras que Yihad Islámica no hizo más aportaciones al margen de mantener su firme oposición a negociar mientras siga la ofensiva israelí contra Gaza y reivindicar que cualquier intercambio debe ser de «todos por todos».



De momento, no han dado a conocer más valoraciones acerca de la propuesta de Egipto compuesta por tres ejes, que incluye una tregua de dos semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes y 120 palestinos, un diálogo nacional palestino para formar un gobierno tecnócrata en Cisjordania y Gaza, y un posterior alto el fuego definitivo acompañado de la retirada de Israel del enclave. EFE