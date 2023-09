Caracas. El candidato a las primarias opositoras en Venezuela Henrique Capriles reconoció este lunes la falta de un ambiente electoral de cara a estos comicios, que se celebrarán el próximo 22 de octubre

Capriles considera un “desafío gigantesco” para el antichavismo animar a los votantes con el objetivo de que haya una “buena participación” en las internas. “No hay ambiente de primarias, eso lo tengo yo que decir, no hay ambiente de primarias, tenemos un desafío gigantesco, la gente no pregunta por las primarias, (…) ese es el gran reto que tenemos para que esta primaria cuente con una buena participación y salgamos fortalecidos”, dijo a periodistas, tras un encuentro con sindicalistas y trabajadores.



El dos veces candidato presidencial afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro es consciente de esta situación y, por ello, “no ha tiroteado” la celebración de las internas.



“El día que coja calor la primaria, no se extrañen ustedes que venga una sentencia del Tribunal (Supremo de Justicia, TSJ) para matar las primarias”, dijo.



Pese a la falta del “ambiente de primarias”, el también exgobernador aseguró que, durante su recorrido por varias regiones del país, ha constatado que “la gente dice (que está) esperando para votar para sacar a Maduro del poder”.



Capriles -inhabilitado para ejercer cargos públicos de elección popular- participará, junto con otros 12 aspirantes, en las primarias que la oposición celebrará el próximo 22 de octubre para definir una candidatura de coalición que busque derrotar al chavismo en las presidenciales de 2024. La inhabilitación no le impide presentarse a las primarias por tratarse de un evento interno de la oposición, al margen de instituciones, pero sí a las presidenciales, por lo que, de no ser levantada la sanción, no podrá aspirar a gobernar el país, que es el objetivo último de su postulación a las internas opositoras.