Hombre con un hacha aterroriza en McDonald’s

La Policía de Nueva York presentará cargos contra un hombre con un hacha captado por cámara de vigilancia en una sucursal de McDonald’s en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

El hombre causó graves daños y aterrorizó a los presentes en el establecimiento de comida rápida.

Las autoridades atendieron a una llamada de emergencia. Tras ello identificaron al hombre con un hacha como Michael Palacios, de 31 años. Este tuvo una fuerte discusión con tres sujetos que lo golpearon. Palacios se queda tranquilo y después saca un hacha de su mochila para empezar a amenazar a los clientes y romper los vidrios del lugar.

El individuo enfrenta cargos por conducta criminal, posesión criminal de un arma y amenaza.

El propietario y operador del restaurante indicó: «La seguridad de nuestros clientes y el personal es siempre nuestra máxima prioridad. Estamos conmocionados por estos actos de violencia cometidos en nuestro restaurante y estamos cooperando plenamente con las autoridades en su investigación».

