Hombre encuentra a exesposa con su novio y le dispara en los genitales

Autoridades detuvieron a un hombre luego de que le disparara en los genitales al novio de su exesposa tras verlos juntos.

Los hechos ocurrieron en Chumphon (Tailandia), donde un hombre de 37 años identificado como Bunteurm Oonkaew, decidió visitar a su exesposa. Al verla con su nuevo novio, disparó un arma de fuego en los genitales del hombre, reseñan medios internacionales.

Bunteurm Oonkaew, el agresor

La víctima responde al nombre de Somchai Sakoolchai, quien iba consciente en la ambulancia por lo que podría estimarse que la herida no fue tan grave. Los médicos que lo atendieron en el hospital indicaron que quizás, por el disparo en los genitales, su miembro podría sufrir algún daño.

El atacante insistió en que el arma se había disparado por accidente. Sin embargo, aún así fue puesto en custodia por la policía. Ahora se encuentra bajo sospecha del delito de intento de homicidio.

El amante de la exesposa quedó herido

«Acabo de regresar del trabajo y me senté a beber alcohol en la habitación con mi novia antes de levantarme y sacar el arma, que guardo en el armario. Pasé por la casa de mi ex esposa, así que me detuve para hablar con ella, pero accidentalmente tenía el arma en la mano y apreté el gatillo por error», dijo el agresor.

En caso de declararse culpable por haber disparado a la pareja de su exesposa, Bunteurm podría enfrentar una sentencia de cárcel por 15 años.