Polonia. Los 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz por el ejército soviético se conmemoraron este lunes con llamamientos de supervivientes del Holocausto al entendimiento entre pueblos enfrentados, en un acto al que asistieron jefes de Estado y de Gobierno y representantes de medio centenar de países.



Ante jefes de Estado como los reyes de España y mandatarios de naciones implicadas en la Segunda Guerra Mundial, como Francia, el Reino Unido o Ucrania -entonces integrante de la Unión Soviética-, entre los vencedores, y de Alemania e Italia, los derrotados, el superviviente de Auschwitz Marian Turski apeló a “resolver problemas entre vecinos”.



Turski, de 99 años, recordó que el “odio y la incitación al odio” lleva al “conflicto armado” y al “baño de sangre”, pero subrayó que “resolver problemas entre vecinos, gentes y grupos étnicos” cuando se alcanza el convencimiento de que “el camino del compromiso” es lo mejor para las generaciones futuras.



No encontró compromiso el Museo de Auschwitz-Birkenau, responsable de la conmemoración, con Rusia, heredera legal de la URSS, que no manda una delegación a estos actos desde 2022 debido a la guerra de agresión contra Ucrania.



“La razón por la que no hay invitados rusos es que Rusia atacó a Ucrania. Tras el inicio del ataque a gran escala de una nación independiente como Ucrania, decidimos no tenerlos en la celebración del aniversario”, explicó a EFE Paweł Sawicki, portavoz adjunto del Museo de Auschwitz-Birkenau, responsable de la conmemoración.“Cuando hablamos de la liberación de Auschwitz hablamos de que había soldados rusos, ucranianos que formaban parte del Ejército soviético y en este caso vemos a una parte de los liberadores que no entiende el valor de la libertad y por eso no vemos que Rusia tenga un papel en el aniversario”, añadió.



Preocupación por el antisemitismo



Los representantes de los países invitados, entre los que también figuraba Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio de la Administración estadounidense de Donald Trump, dejaron el protagonismo en el 80º aniversario a los cuatro supervivientes que tomaron la palabra en emotivas intervenciones, Turski, Janina Iwańska, Tova Friedman y Leon Weintraub.



Los cuatro aludieron al trauma vivido en Auschwitz, a su preocupación por el antisemitismo, sentimiento en auge que Turski responsabilizó de la ‘Shoah’”, término hebreo que designa el genocidio perpetrado por los nazis.