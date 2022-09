Huracán Ian deja sin agua a la bahía de Tampa

Varios videos e imágenes publicadas en redes sociales este miércoles muestran las vías fluviales de la bahía de Tampa completamente secas antes de la llegada del huracán Ian al estado de la Florida

Los movimientos del ciclón han causado un efecto de succión sobre la bahía y han dejado al descubierto el lecho marino.

Los potentes vientos del huracán alejaron el agua de la costa y la enviaron hacia el golfo, un fenómeno similar al registrado justo antes de la llegada del huracán Irma en 2017, recordó el Huffington Post.

Expertos advierten que el retroceso de la marea, conocido como marea de tormenta negativa, es un fenómeno temporal y el agua volverá, probablemente a niveles mucho más altos que los iniciales a medida que el ciclón se acerque a tierra.

We’re on Bayshore Blvd in Tampa & #HurricaneIan has sucked some water out of the bay @abcactionnews pic.twitter.com/K8e0hUcl0q

El huracán Ian reforzado con vientos de 155 millas por hora (250 kilómetros/hora), correspondientes a la categoría 4 (de 5), se acerca a la costa oeste de Florida a una velocidad de 9 millas (15 kilómetros), que se reducirá antes de tocar tierra.

«No salgan. Es muy peligroso estar fuera. Incluso si ves que el agua retrocede, no es el momento de salir a recoger conchas o lo que sea. Lo hemos visto, y este tipo de tormentas, cuando los vientos bajan, cuando los vientos disminuyen, esa agua vuelve a entrar y puede ser increíblemente peligrosa», advirtió el director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Ken Graham, en una conferencia de prensa el miércoles.

Se prevé que la zona baja de la bahía de Tampa sufra una marejada de entre 1,5 y 1,8 metros, con una erosión extrema de las playas y un agua que podría extenderse varios kilómetros tierra adentro, según el NWS.

9/28 11am EDT: Eyewall of #Ian moving onshore! Catastrophic storm surge along with destructive waves are expected along the southwest Florida coast from Englewood to Bonita Beach, including Charlotte Harbor. Residents should urgently follow evacuation orders in effect. pic.twitter.com/a82s6OGus6