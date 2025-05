La India lanzó este jueves una serie de bombardeos con drones contra Pakistán en respuesta a presuntos ataques paquistaníes neutralizados anoche en localidades indias, en una nueva escalada tras la ‘Operación Sindoor’ india, iniciada un día antes.



La ofensiva fue lanzada durante la madrugada del miércoles, y agravó la ya profunda crisis diplomática entre ambas potencias nucleares, después de que la India realizase varios ataques aéreos en Pakistán, incluida la Cachemira paquistaní.



Esto dio lugar hoy a un aumento de la tensión en la Línea de Control, la frontera de facto entre ambos países en la disputada región de Cachemira, donde cientos de familias en la parte india abandonaron sus hogares por temor a los disparos y artillería que sacuden desde ayer los distritos fronterizos, y que se han cobrado varias vidas de civiles.



Mientras, las acusaciones cruzadas persisten entre la India y Pakistán, que no dudan en advertir constantemente al rival vecino de consecuencias si inician una nueva acción militar.



Ataques aéreos con drones



El Ejército de Pakistán denunció, alrededor de las 13:00 hora local (08:00 GMT) la muerte de al menos un civil en varios ataques con drones indios efectuados hoy contra “múltiples lugares” en Pakistán.



Aunque Islamabad informó de que había logrado neutralizar 25 aparatos indios, lamentó dos incidentes mayores en una instalación militar próxima a Lahore, la capital de la provincia del Punjab y la segunda mayor de este país, donde fueron heridos cuatro militares; y Miano, en la meridional Sindh, donde murió un civil y otro fue herido.



Según Pakistán, los ataques fueron llevados a cabo por drones Harop (también conocidos como ‘drones suicidas’).



Posteriormente, la India confirmó los ataques a “radares y sistemas de defensa aérea en varios puntos de Pakistán” y afirmó que había logrado neutralizar un sistema de defensa aéreo paquistaní.



Además, el comunicado indio sostuvo que fueron la respuesta india a unos ataques lanzados por Pakistán anoche contra varios objetivos militares en el norte y en el oeste de la India, y que aseguró que fueron neutralizados. La parte paquistaní, no obstante, no ha hecho mención hasta ahora sobre estos ataques de los que le acusa la India.



Tensión en la Línea de Control de Cachemira



En Cachemira, cuya soberanía se disputan la India y Pakistán desde su independencia del Imperio británico en 1947, los intercambios de disparos entre las tropas de ambos países continuaron por decimocuarto día consecutivo. Al menos 16 civiles han muerto y más de 40 resultaron heridos en la parte india en este fuego cruzado.

Mediación iraní, y para garantizar la paz

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, se encuentra actualmente de visita oficial en Nueva Delhi, donde se reunió con Jaishankar y pidió a Nueva Delhi y a Islamabad acciones para garantizar la “calma” en su región.



Araqchí visitó Islamabad el pasado lunes, cuando se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y otras autoridades paquistaníes, con la intención de mediar entre ambos países.