El presidente de EE.UU., Donald Trump, podría poner fin al conflicto entre Israel e Irán “con una sola llamada”, afirmó este viernes a la cadena CNN el portavoz presidencial de la presidencia iraní, Majid Farahani.

“El presidente Trump puede detener la guerra fácilmente con una sola llamada telefónica a los israelíes”, sostuvo el alto funcionario, quien recalcó que su país “cree en el diálogo civil”. Del mismo modo, fue tajante al advertir que las conversaciones de paz están descartadas mientras Tel Aviv continúe atacando a la nación persa.

Farahani reiteró que Teherán no está dispuesto a abandonar su programa nuclear, aunque no descartó que pudieran acordarse concesiones en el marco de eventuales negociaciones. “Quizás se pueda reducir, pero no lo detenemos”, apuntó.

Sin evidencia de armas nucleares

La cuestión de los fines del programa nuclear iraní ha estado al centro del debate, pues el supuesto riesgo que este representa fue el alegato que esgrimió Israel para iniciar un ataque no provocado contra la nación persa el pasado 13 de junio, mientras estaban en marcha negociaciones entre EE.UU. e Irán.

En Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseveró en la víspera que Irán tiene “todo lo necesario” para fabricar un arma nuclear y, que de recibir el visto bueno del líder supremo, Alí Jameneí, podrían lograrlo en un plazo tan breve como “un par de semanas”.

No obstante, esto contradice los informes de la inteligencia estadounidense, en los que se refiere que la nación persa necesitaría entre varios meses y tres años para desarrollar armamento nuclear.

Por otra parte, no hay evidencia alguna de que Jameneí autorizara la reanudación del programa de creación de armas nucleares, que está en suspenso desde 2003.

Además, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que Irán no está haciendo una bomba nuclear. “La respuesta, en este momento, es no. Pero sí tenía muchos elementos conducentes a ella”, dijo en una entrevista concedida al diario La Nación.

Contexto