Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, reiteró que “sin enriquecimiento, no hay acuerdo” nuclear con Estados Unidos.



“Sin enriquecimiento, no hay acuerdo. Sin armas nucleares, tenemos un acuerdo”, resumió el jefe de la diplomacia iraní y negociador nuclear jefe de su país en X.



Araqchí afirmó que solo unos pocos países tienen la capacidad de alimentar reactores nucleares, para lo que es necesario una base industrial y tecnológica-académica para producir los conocimientos técnicos necesarios.



“Irán ha pagado muy caro por estas capacidades y no hay ningún escenario en el que vayamos a abandonar a los patriotas que hicieron realidad nuestro sueño”, aseguró.



Hace dos días, Trump afirmó que no permitirá a Irán enriquecer uranio.



“Según nuestro posible acuerdo: ¡no permitiremos ningún enriquecimiento de uranio!”, dijoel mandatario estadounidense en su favorita red social, Truth Social.